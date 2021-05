دار سوثبي للمزادات العلنية تقبل بيتكوين وإيثريوم كوسيلة للدفع عبر كوين بيز

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 11:56 مساءً - أعلنت سوثبي، وهي إحدى أقدم وأكبر دور المزادات في العالم، أنها ستقبل العملات المشفرة الرئيسية كطريقة دفع جديدة في مزاد قادم.

وقد صرح تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشركة سوثبي، إن الشركة ستطلق مدفوعات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) كجزء من مزادها القادم "Love is in the Air" من بانكسي. حيث أشار ستيوارت في مقابلة يوم الثلاثاء مع سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي إلى أنه سيتم تسهيل طريقة الدفع الجديدة بالشراكة مع كوين بيز، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي: "إنه شيء كنا نفكر فيه منذ بعض الوقت"، موضحًا أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها سوثبي تجلب الخطوة التالية لاستكشاف مدفوعات العملات المشفرة للفن المادي بعد أن أطلقت الشركة التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs، في وقتٍ سابق من هذا العام.

"Love is in the Air" هو عمل فني مبدع تحت عنوان الاحتجاج لفنان الشارع المقيم في إنجلترا بانكسي. وقد أفادت إسكواير أن العمل سيُعرض في مزاد سوثبي للفن المعاصر المسائي يوم ١٢ مايو في نيويورك. المزايدة على العمل، والتي تقدر قيمتها ما بين ٣ ملايين دولار و ٥ ملايين دولار، ستجرى بالدولار الأمريكي، مما يتيح فرصة لدفع المبلغ بالعملات المشفرة.

يأتي إعلان سوثبي وسط ارتفاع كبير في العملات البديلة، حيث سجلت إيثريوم أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق ٣٥٠٠ دولار يوم الثلاثاء.