"هذه ليست لعبة": دوجكوين تتجاوز نينتيندو لفترة وجيزة وتحتل المركز الرابع بدلًا من ريبل

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 11:56 مساءً - تجاوزت القيمة السوقية لدوجكوين (DOGE)، وهي عملة مشفرة قائمة على ميم وبدأت كمزحة قبل سبع سنوات، لفترة وجيزة شركة ألعاب الفيديو اليابانية الكبرى نينتيندو بعد ارتفاع الأسعار.

ووفقًا لبيانات أسيت داش، ارتفعت القيمة السوقية لـ DOGE إلى ٧٧,٧ مليار دولار يوم الثلاثاء بعد ارتفاع أدى إلى ارتفاع سعر العملة إلى ما فوق ٠,٦٠ دولار لأول مرة. وقد وضع هذا الارتفاع القيمة السوقية للمشروع في مقدمة كل من بورصة كوين بيز للعملات المشفرة عند ٧٣,٨ مليار دولار ونينتندو عند ٧٦,٣ مليار دولار. على الرغم من انخفاض سعر DOGE منذ ذلك الحين إلى ٠,٥٣ دولار، إلا أن قيمتها السوقية لا تزال أعلى من XRP، مما يجعلها رابع أكثر العملات المشفرة قيمة، وفقًا لكوين ماركت كاب.

جاء الارتفاع في أعقاب تجاوز العملة المستقرة تيثر (USDT) يوم الاثنين بعد أن أعلنت منصة التداول إيتورو عن دعمها المتكامل لدوجكوين. في يوم الثلاثاء، اتبعت شركة جيميني الكبرى لتبادل العملات المشفرة حذوها، حيث دعا المؤسس المشارك تايلر وينكليفوس DOGE بأنه "عضوي وغير موقر وممتع".

في وقت كتابة المقالة، بلغت القيمة السوقية لدوجكوين ٦٦,٧ مليار دولار، مع وجود فجوة واسعة بين قيمة باينانس كوين (BNB) البالغة ٩٦ مليار دولار والشركات الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بما في ذلك جنرال موتورز وفيديكس. إذا وصل التوكن إلى سعر ٠,٦١ دولار، فسيصل إلى التكافؤ مع الليف البلغاري.