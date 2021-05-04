إس وبي تُطلق مؤشرات للعملات المشفرة، مع البدء ببيتكوين وإيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 12:48 مساءً - قدمت مؤشرات إس وبي داو جونز، وهي مورد عالمي رئيسي للبيانات والأبحاث المستندة إلى المؤشرات، أول مؤشرات للعملات المشفرة وسط طفرة متجددة في أسواق العملات المشفرة.

حيث أعلنت الشركة يوم الاثنين أنها أطلقت ثلاثة مؤشرات عملات مشفرة مرتبطة بأداء أكبر عملتين مشفرتين: بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

وتشمل المؤشرات التي تم تقديمها حديثًا مؤشر إس وبي بيتكوين القائم على بيتكوين (SPBTC)، ومؤشر إس وبي إيثريوم (SPETH) القائم على إيثريوم، ومؤشر إس وبي كريبتوكارنسي ميغا كاب (SPCMC)، المصمم لتتبع أداء بيتكوين وإيثريوم مرجحًا بالقيمة السوقية. جميع المؤشرات الثلاثة متاحة على الفور على موقع مؤشرات إس وبي داو جونز.

مؤشرات العملات المشفرة من مؤشرات إس وبي داو جونز اعتبارًا من ٤ مايو. المصدر: S&P

أكدت الشركة أن مؤشرات العملات المشفرة الجديدة مصممة لقياس أداء الأصول المشفرة المدرجة في البورصات المفتوحة والمعترف بها والتي تلبي الحد الأدنى من السيولة ومتطلبات السوق. كما أشارت مؤشرات إس وبي داو جونز إلى أن "المؤشرات تهدف إلى تحقيق الشفافية في سوق العملات المشفرة الناشئة".

وفقًا للإعلان، يتم توفير أسعار وبيانات مرجعية للعملات المشفرة من إس وبي بواسطة شركة لوكا للمحاسبة والبيانات المشفرة. وهي شركة مدعومة من الشركة الأم لمؤشرات إس وبي داو جونز، إس وبي غلوبال، وكذلك المستثمر الملياردير جورج سوروس ومستشار المحاسبة CPA.com.

أعلنت مؤشرات إس وبي داو جونز في البداية عن خطتها لإطلاق مؤشرات للعملات المشفرة في أواخر عام ٢٠٢١، وبحسب ما ورد تستهدف تغطية ما يصل إلى ٥٥٠ أصلًا رقميًا.

يمثل تحرك مؤشرات إس وبي داو جونز الأخير في سوق العملات المشفرة علامة فارقة مهمة لاعتماد العملة المشفرة من خلال التمويل التقليدي. وتأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع متجدد في أسواق العملات المشفرة، مع وصول إيثر - ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية - إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق ٣٤٠٠ دولار يوم الاثنين.