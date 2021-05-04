فريق بيسبول كبير يبيع زوجًا من التذاكر مقابل ١٠٠ دوجكوين لكل منهما

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 05:41 صباحاً - يمكن للجماهير الآن استخدام دوجكوين لشراء تذاكر لمشاهدة فريق أوكلاند أثليتيكس الذي يواجه تورونتو بلو جايز هذا الشهر.

يقدم الفريق، المعروف أيضًا باسم أوكلاند أيز، أزواجًا من تذاكر البلازا مقابل ١٠٠ DOGE من ٣ مايو حتى ٦ مايو. عادةً ما يبلغ مجموع تذكرتي ساحة بلازا حوالي ٨٠ دولارًا، ولكن مع وجود دوجي عند حوالي ٠,٤٣ دولار اليوم، سيتمكن المشجعون من الحصول على خصم بنسبة ٤٦٪ إذا قاموا بشراء التذاكر باستخدام دوجكوين.

يقبل الفريق الدفع من خلال بيتباي وسيصدر التذاكر رقميًا عبر تطبيق MLB Ballpark.

أصبح فريق أوكلاند أثليتيكس - الذي تم تصويره في أحد أفضل أفلام عام ٢٠١١ والمستند إلى قصة حقيقية "Moneyball" - نشطًا لأول مرة في مجال العملات المشفرة في مارس بعد أن بدأت في بيع الوصول لكامل الموسم إلى أجنحة تسع ستة أشخاص مقابل ١ بيتكوين.

يمثل تبني أوكلاند أثليتيكس لعملة Doge دليلًا آخر على الهوس المتنامي المحيط بدوجكوين. فوفقًا لبيانات من كوين غيكو، تمتلك Doge الآن قيمة سوقية تزيد عن ٥٧ مليار دولار - ٥٠٠ مليون دولار أعلى من القيمة السوقية للعملة المستقرة الرائدة "تيثر" (USDT) البالغة ٥٢ مليار دولار.

وعلى الرغم من أنها لا تملك أي قيمة جوهرية، إلا أن دوجكوين قد تجاوزت القيمة السوقية لعمالقة من المجال السائد مثل شركة هوندا موتور بـ ٥٢,٩ مليار دولار، وفورد موتورز بـ ٤٦ مليار دولار، وتويتر بـ ٤٣ مليار دولار.

خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، تم تغيير ملكية Doge بقيمة ١١ مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة ٨,٧٪ إلى حوالي ٠,٤٣ دولار.