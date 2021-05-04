سعر بيتكوين محدد النطاق يفتح الباب أمام ارتفاع العملات الرقمية البديلة

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 03:48 صباحاً - تتصدر إيثريوم (ETH) السباق مع بداية الشهر الجديد حيث ارتفعت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٣٣٨ دولارًا. وهذا ما جعل العديد من المحللين يصرخون بأن "موسم العملات البديلة" الجديد قد بدأ. وفي الوقت نفسه، يستمر سعر بيتكوين (BTC) في مواجهة المقاومة حول مستوى ٥٦٠٠٠ دولار إلى ٥٨٠٠٠ دولار.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه منذ انخفاضه إلى ٢١٦٠ دولارًا في ٢٥ أبريل، ارتفع سعر إيثريوم بنسبة ٥٤٪ إلى مستوى قياسي جديد عند ٣٣٢٤ دولارًا يوم ٣ مايو، حيث أدى الارتفاع الكبير بنسبة ١٢٪ يوم الاثنين إلى رفع أعلى عملة بديلة فوق مستوى ٣٣٠٠ دولار لأول مرة في التاريخ.

مخطط إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

في حين يحتفل غالبية متداولي العملات المشفرة باختراق أسعار إيثريوم، والذي ساعد في رفع المؤسس المشارك للمشروع فيتاليك بوتيرين إلى نادي مليارديرات العملات المشفرة، يتجه المتداولون الهابطون إلى خسائر فادحة حيث أن كل واحد من عقود خيار البيع البالغ عددها ٧٦٠٠٠ عقدًا والتي من المفترض أن تنتهي صلاحيتها يوم ٧ أبريل، ستصبح عديمة القيمة إذا تمكن سعر إيثريوم من البقاء فوق ٣١٠٠ دولار.

ولم تكن إيثريوم هي فقط التي حققت أداءً جيدًا مؤخرًا. ففي الشهرين الماضيين، شهد سوق العملات البديلة ككل زيادة في قيمته بنسبة ١١٩٪ وقلبت ذروة عام ٢٠١٧ إلى مستوى دعم جديد.

معدلات الاحتفاظ بعملات إيثريوم ترتفع

وفقًا لشركة غلاسنود، وهي شركة تحليلات متصلة بالسلسلة، فإن كمية عملات إيثريوم التي يتم الاحتفاظ بها على المدى الطويل آخذة في الارتفاع منذ أواخر عام ٢٠٢٠ وقد يكون هذا عاملًا مساهمًا في دفع الارتفاع على مدى عدة أشهر.

موجات الاحتفاظ بعملات إيثريوم. المصدر: غلاسنود

يوضح المخطط أعلاه "موجات الاحتفاظ بعملات إيثريوم" أنه "يبدو أن العملات تنضج من أسبوع واحد إلى أكثر من ٦ أشهر منذ أواخر عام ٢٠٢٠ (الأسهم الزرقاء)،" مع "زيادة نسبة العملات التي يتراوح عمرها من شهر إلى ٦ أشهر بشكل تدريجي في السُمك مما يشير إلى أن العملات التي يتم الاحتفاظ بها التي تم تجميعها في بداية السوق الصاعدة لا تزال استراتيجية مفضلة".

أشارت غلاسنود أيضًا إلى أنه تمت إزالة حجم كبير من إيثريوم من محافظ البورصات في عام ٢٠٢١، مع ١٠ حالات سحب تزيد عن ٢٠٠ ألف إيثريوم يوميًا في ٤ أشهر فقط مع نمو الطلب المؤسسي واستخدام التمويل اللامركزي (DeFi).

عرض إيثريوم في العقود الذكية مقابل الرصيد في البورصات. المصدر: غلاسنود

كما هو موضح في المخطط أعلاه، فقد انخفضت كمية إيثريوم التي يتم الاحتفاظ بها في البورصات منذ سبتمبر ٢٠٢٠ والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في مبلغ إيثريوم المحتفظ به في عقود التمويل اللامركزية الذكية.

وفي الوقت الحالي، يتجاوز مبلغ إيثر المحفوظ في العقود الذكية المبلغ المحتفظ به في احتياطيات البورصات المركزية.

العملات البديلة تتفوق على بيتكوين في الوقت الحالي

مع استمرار مكافحة بيتكوين لتأمين إغلاق يومي أعلى من ٥٨٠٠٠ دولار، تستمر العملات الرقمية البديلة في إثبات وجود موسم جديد لها.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

كانت ويفز (WAVES) نجمة الاختراق اليوم حيث ارتفع سعر التوكن الخاص بها بنسبة ٤١٪ إلى مستوى قياسي عند ٣٦,٤١ دولارًا. كما صعد سعر إيثريوم كلاسيك (ETC) بنسبة ١٥٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٥٠,٩٠ دولارًا.

وبعد ارتفاعه بنسبة ١٧,٨٤٪ إلى ٥٧٧٧ دولارًا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، أصبح ميكر (MKR) الآن بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) الأعلى تصنيفًا بقيمة إجمالية تبلغ ١٠,٩٢ تريليونات دولار.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٢٩ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٤٦,٦٪.

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