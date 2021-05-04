بيتستامب تعلن عن توسعها في الولايات المتحدة بعد زيادة عدد العملاء بنسبة ٥٧٠٪

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 02:43 صباحاً - أعلنت إحدى أقدم البورصات في مجال العملات الرقمية مؤخرًا أنها ستكثف الجهود للوصول إلى المزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة.

ففي إعلان من بيتستامب اليوم، قالت بورصة العملات المشفرة إنها ستطلق حملة تسويقية في الولايات المتحدة تهدف إلى تثقيف المستثمرين الأفراد حول العملات المشفرة بعد النمو الكبير في الربع الأول من عام ٢٠٢١. وكجزء من هذه الجهود، قالت بيتستامب إنها تخطط لزيادة عدد الأشخاص في فريقها بالولايات المتحدة إلى ثلاثة أضعاف وزيادة فريق دعم العملاء بنسبة ٥٠٪ في عام ٢٠٢١.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة بيتستامب، جوليان سوير، لكوينتيليغراف أن الشركة بدأت ترى مستويات متزايدة من الاهتمام من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية الأمريكية في عام ٢٠٢٠ بينما زعمت أن بورصات العملات المشفرة الأخرى "تكافح من أجل الاستعداد ودعم العملاء". وقال إن أمن الشركة ورسومها الشفافة وبنيتها التحتية ستمنح البورصة ميزة أمام أي منافسة محلية.

حيث قال سوير إن "العملات المشفرة هي أسرع شريحة من الخدمات المالية نموًا ونعتزم أن نكون روادًا في أكثر الأسواق المالية تنافسية في العالم: الولايات المتحدة". "إن الاتجاه الصعودي المحتمل للمستثمرين الجدد من الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة هو أمر فلكي."

وقد أشار سوير إلى النمو الكبير الذي شهدته البورصة خلال الوباء كمؤشر على أن الأمريكيين قد يرغبون في زيادة الوصول إلى الأصول الرقمية. ذكرت بيتستامب أن الأصول المدارة للمستخدمين الأمريكيين قد ارتفعت بنسبة ٢٨١٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢١، في حين ارتفع عدد العملاء بنسبة ٥٧٠٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط لعمليات التداولات والودائع أظهرت زيادة قدرها ٣٤٨٪ شهريًا في عام ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.