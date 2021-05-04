بلوك كاب تخطط لتشغيل ٥٠ ألف جهاز تعدين بيتكوين بحلول عام ٢٠٢٣

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 02:43 صباحاً - أعلنت إحدى أكبر شركات تعدين العملات الرقمية في أمريكا الشمالية أنها استحوذت على ٨٠٠٠ منصة إضافية وبدأت في تعدين العملات المشفرة الأخرى.

ففي إعلان من بلوك كاب اليوم، قالت شركة التعدين إنها تخطط للحصول على أكثر من ٥٠٠٠٠ منصة تعدين عبر الإنترنت بحلول نهاية عام ٢٠٢٢. تتحكم بلوك كاب الآن في أكثر من ١٢٠٠٠ منصة تعدين، وتولد أكثر من ٦,٦ بيتكوين (BTC) يوميًا - ما يقرب من ٣٨٠٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. وأضافت الشركة أنها تعمل على تسريع تحركها لتعدين العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك إيثريوم (ETH).

ووفقًا للشركة، فإن إضافة منصات تعدين إيثريوم لعملية التشغيل ستشكل ١,٢٢٩ تيراهاش في الثانية، أو ما يقرب من ٠,٢١٪ من شبكة إيثريوم. من المتوقع أن يتحكم أكثر من ٥٠٠٠٠ من أجهزة تعدين بيتكوين، عند التشغيل الكامل، فيما يقرب من ٢٪ من معدل الهاش المجمع الحالي لبيتكوين.

حيث صرح دارين فاينشتاين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بلوك كاب، بأن "استراتيجية نمو بلوك كاب تركز على جلب الأصول الرقمية المختلفة من نظير إلى نظير مباشرة إلى الأشخاص الذين سيستخدمونها لتحسين حياتهم". "نحن نسعى جاهدين للمساهمة في البنية التحتية الحيوية اللازمة للتبني الجماعي لتقنيات الأصول الرقمية هذه حتى يتمكن الأشخاص من المشاركة بشكل كامل في النظام المالي العالمي."

أعلنت كل من بلوك كاب وريوت بلوكتشين - وهما من أكبر عمليات تعدين العملات الرقمية في الولايات المتحدة - عن خطط لإنشاء متجر في تكساس لمكاتب الشركة ومنشآت التعدين، على التوالي. حيث جمعت الأولى أكثر من ٧٥ مليون دولار في جولتي تمويل بقيادة أوف ذا تشين كابيتال وفاوندري ديجيتال.