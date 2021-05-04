مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تقدم عقود بيتكوين الآجلة

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 02:43 صباحاً - أطلقت بورصة شيكاغو التجارية، أو CME، رسميًا أحدث منتجاتها من مشتقات بيتكوين (BTC)، مما يمهد الطريق لتبني واسع النطاق للأصول الرقمية.

حيث قال تيم ماكورت، الرئيس العالمي لمؤشر الأسهم ومنتجات الاستثمار البديلة في بورصة شيكاغو التجارية، إن المنتج الجديد سيوفر "طريقة فعالة من حيث التكلفة وتتسم بالكفاءة لمجموعة واسعة من المشاركين في السوق - من المؤسسات إلى المتداولين النشطين والمعقدون - لتحسين أداءهم التعرض لبيتكوين وتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم."

تبلغ قيمة عقد مايكرو بيتكوين الآجل ٠,١ بيتكوين، مما يوفر للمتداولين أداة إضافية للتحوط من مخاطر أسعار العملات الرقمية الخاصة بهم.

قال جيه بي ماكينزي، المدير الإداري للعقود الآجلة والفوركي بشركة تي دي أمريتريد، إن عقود مايكرو بيتكوين الآجلة تتناول أكبر مشكلتين في الاستثمار في العملات المشفرة - "وهما التكلفة العالية والرغبة في الانخراط في بيئة منظمة".

ومع ذكر الطلب المتزايد على العقود الأصغر حجمًا كسبب رئيسي، أعلنت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية لأول مرة عن نيتها إطلاق منتج مشتقات مايكرو بيتكوين يوم ٣٠ مارس. في ذلك الوقت، كانت قيمة ١ بيتكوين تبلغ ٥٨٠٠٠ دولار تقريبًا، وهو ما لا يختلف عن الأسعار الحالية. قفزت العملة الرقمية الرائدة فوق ٦٤٠٠٠ دولار في أبريل قبل أن تتعرض لتراجع واسع.

نما استخدام مشتقات العملات المشفرة بشكل كبير منذ أن أطلقت بورصة شيكاغو التجارية أول عقد آجل على الإطلاق لبيتكوين في ديسمبر ٢٠١٧. وعلى الرغم من أن بورصة خيارات مجلس شيكاغو حذت حذوها بسرعة، إلا أن البورصة المنافسة سرعان ما تخلت في النهاية عن عرض المنتج تمامًا.

استحوذت معاملات مشتقات العملات المشفرة على ٥٥٪ من إجمالي السوق في ديسمبر ٢٠٢٠. ومن المرجح أن ينمو هذا الرقم حيث تظل بورصات المشتقات مثل باي بيت وFTX وبيتميكس هي الحل الأمثل للمتداولين الذين يسعون إلى التعرض الكبير للأصول الرقمية.