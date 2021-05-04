 دوجكوين تتجاوز القيمة السوقية لتيثر بعد تكامل إي تورو

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 02:43 صباحاً - تجاوزت القيمة السوقية للعملة المشفرة دوجكوين (DOGE) بالفعل تلك الخاصة بتوبتر وشركة فورد لصناعة السيارات الأمريكية، والآن تيثر، مع أكثر من ٥٢ مليار دولار.

وفقًا لبيانات أسيت داش، تبلغ القيمة السوقية لدوجكوين ٥٢,٥ مليار دولار، أي أكثر من ٤٠٠ مليون دولار أعلى من تيثر (USDT) عند ٥٢ مليار دولار. لقد تجاوز التوكن بالفعل القيمة السوقية لشركة فورد وتويتر عند ٤٥,١ مليار دولار و٤٣,١ مليار دولار على التوالي. يأتي الارتفاع الذي شهده سعر DOGE على مدار الأسبوع في أعقاب إعلان منصة التداول الصديقة للعملات إي تورو عن بدء إدراج دوجكوين.

في بيان لكوينتيليغراف، قال ممثل إي تورو إن المنصة أضافت DOGE "بسبب الطلب القوي من العملاء". سيتمكن الآن ٢٠ مليون مستخدم للمنصة من شراء وبيع التوكن.

سواء كان ذلك بسبب تكامل إي تورو، أو دفعات من DOGE Army على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ذكر أنصار دوجكوين البارزين مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أو نجم شارك تانك "مارك كوبان"، فقد ارتفع سعر DOGE بشكل كبير هذا الأسبوع. في وقت كتابة المقالة، كان سعر دوجكوين هو ٠,٤١ دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من ٥٧٪ في الأيام السبعة الماضية.

يتكهن البعض أن الارتفاع قد يكون بسبب ظهور ماسك القادم كضيف لبرنامج ساترداي نايت لايف، حيث ألمح ماسك إلى أنه سيشارك في رسم كوميدي بعنوان "The Dogefather".