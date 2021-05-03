ماستركارد تضيف ٦ شركات ناشئة لمدفوعات بلوكتشين إلى برنامج التسريع

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 11:55 مساءً - رحب برنامج ماستركارد ستارت باث، وهو برنامج تسريع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بست شركات جديدة تبتكر في مجال المدفوعات القائمة على بلوكتشين.

تم اختيار أسانتي فاينانشيال سرفيسز وكليدارا وجيفتي ومويدا سيدز وسبيند ديت وتيبي لكونهم "مبتكرين في التكنولوجيا المالية" في مجال البرمجيات كخدمة وتكنولوجيا بلوكتشين.

حيث قالت إيمي نيل، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا المالية والعوامل التمكينية في ماستركارد: "مع تطور مشهد التكنولوجيا المالية بسرعة غير مسبوقة، توفر ماستركارد البنية التحتية والأصول لمساعدة مبتكري التكنولوجيا المالية على النمو وجلب المزيد من الأشخاص في النهاية إلى الاقتصاد الرقمي". وواصلت قائلة:

"تمثل أحدث شركات ستارت باث مستقبل صناعة التكنولوجيا المالية وتقوم بتصميم حلول شاملة تتوقع احتياجات المستهلكين - ويسعدنا أن نتشارك مع هؤلاء المبتكرين في طريقهم إلى التوسع."

ستارت باث هو برنامج تسريع مدته ستة أشهر يساعد الشركات الناشئة في توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها وتسويقها. وستحصل الشركات التي تم اختيارها لستارت باث على وصول مرغوب فيه إلى تكنولوجيا ماستركارد وخبراتها ومواردها.

تقوم ماستركارد بدفع كبير نحو تقنية بلوكتشين، حيث يعكس المشاركون في ستارت باث أحدث التزامهم بالابتكار في مجال المدفوعات. فحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، كانت ماستركارد واحدة من العديد من الشركات الكبرى التي قادت زيادة قدرها ٦٥ مليون دولار لشركة كونسنسيس، وهي واحدة من أبرز شركات البرمجيات في صناعة بلوكتشين.

قامت شركة بطاقات الائتمان أيضًا بدمج تتبع البصمة الكربونية في حل بروفينانس القائم على بلوكتشين، والذي يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات أكثر وعيًا بالبيئة عند التسوق لشراء العناصر اليومية.