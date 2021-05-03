الشركة الأم لغراي سكيل تخطط لتوسيع حد شراء GBTC بمقدار ٥٠٠ مليون دولار

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 08:55 مساءً - ديجيتال كارنسي غروب، الشركة الأم لإدارة الأصول الرقمية غراي سكيل إنفستمنتس، مصرح لها الآن بشراء ما يصل إلى ٧٥٠ مليون دولار من أسهم غراي سكيل بيتكوين ترست.

أعلنت الشركة يوم الاثنين أن DCG زادت من تفويضها المسبق لشراء ما يصل إلى ٢٥٠ مليون دولار من أسهم GBTC بمقدار ٥٠٠ مليون دولار إضافية.

لا يُلزم ترخيص شراء الأسهم DCG بالحصول على أي قدر معين من الأسهم في أي فترة، ويمكن توسيعه أو تعديله أو إيقافه في أي وقت، حسبما أشارت الشركة. وأوضحت الشركة أن المشتريات الفعلية ستعتمد على العديد من العوامل مثل مستويات النقد المتاح وكذلك السعر وظروف السوق.

ذكرت DCG أن الشركة قد اشترت ما مجموعه ١٩٣,٥ مليون دولار من أسهم GBTC اعتبارًا من يوم الجمعة. وأشارت الشركة إلى أن DCG تخطط لاستخدام النقود في تمويل المشتريات وستجري عمليات الشراء وفقًا لتقدير الإدارة وفقًا للقاعدة ١٠b-١٨ بموجب قانون الأوراق المالية.

تأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من إعلان DCG في الأصل في مارس عن خطتها لشراء ما يصل إلى ٢٥٠ مليون دولار من أسهم GBTC. جاءت هذه الخطوة وسط ظروف متقلبة لصندوق GBTC وخطط لتوظيف المواهب في صناعة الصناديق المتداولة في البورصة، مما يشير إلى تنوع محتمل من قبل الشركة.