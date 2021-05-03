موقع إيباي يستكشف خيارات الدفع بالعملات المشفرة ومزادات التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 08:55 مساءً - ستسعى شركة إيباي الرئيسية في السوق عبر الإنترنت إلى اتباع خيارات الدفع بالعملات المشفرة لعملائها جنبًا إلى جنب مع استكشاف طرق لتقديم التوكنات غير القابلة للإتلاف على المنصة.

في مقابلة مع سي إن بي سي اليوم، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيباي "جيمي إيانون" إن الشركة "ستواصل البحث" في خيارات الدفع مثل العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، قال إن إيباي سوف "يستكشف الفرص" لتمكين التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFT، على المنصة "بطريقة سهلة"، مقارنة العروض الرقمية بالمقتنيات.

حيث قال إيانون: "أحد الأشياء الرائعة في إيباي هو أنه عندما يكون هناك اتجاه جديد، فإنه يظهر فقط على إيباي". "هذا ما نراه في مجالات مثل التوكنات غير القابلة للإتلاف، والتي ننظر فيها كيف يمكننا استكشاف ذلك بشكل أفضل."

كما أوضح الرئيس التنفيذي إن أجزاء من التوكنات غير القابلة للإتلاف كانت "تتعامل بالفعل" على المنصة الآن ولكن إيباي لم تبسط العملية بعد للمشترين والبائعين. يمكن لبعض المستخدمين أيضًا إدراج بيتكوين (BTC) للبيع على المنصة على ما يبدو دون أن يعاقب إيباي على وجه التحديد مثل هذه المزادات.

ألمح المسؤولون التنفيذيون في السوق عبر الإنترنت سابقًا إلى أن موقع إيباي قد يكون مفتوحًا لقبول مدفوعات العملات المشفرة. قبل ثلاث سنوات، قال نائب رئيس أول في الشركة إن إيباي "تفكر بجدية" في دمج بيتكوين في منصتها كوسيلة للدفع.

دخلت المنصة أيضًا في شراكة مع باي بال لتسهيل المدفوعات قبل إعلان مزود المدفوعات أنه سيسمح بتداول العملات الرقمية العام الماضي. تنتقل الشركة ببطء من استخدام باي بال إلى شركة التجارة الإلكترونية أديين. اعتبارًا من الربع الأول من عام ٢٠٢١، لدى إيباي ما يقرب من ١٨٧ مليون مشتري نشط.