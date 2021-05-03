الرئيس التنفيذي لباينانس "سي زي": بيتكوين أقل تقلبًا من الأسهم مثل أبل وتسلا

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 05:41 مساءً - علق الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو "سي زي" على تقلب بيتكوين (BTC)، مشيرًا إلى أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ربما تكون أقل تقلبًا من أسعار أسهم الشركات ذات الحجم المماثل من حيث القيمة السوقية مثل أبل وتسلا.

تُظهر البيانات الواردة من وو بول أن تقلبات بيتكوين على مدار ٦٠ يومًا تتراجع بشكل مطرد منذ بداية عام ٢٠٢١. ومع ذلك، تُظهر الأرقام من بوابة أبحاث الاستثمار ألفا كويري أن أسعار أسهم تسلا وأبل لا تزال تعاني من تقلبات أقل خلال ٦٠ يومًا خلال نفس الفترة.

تقلبات بيتكوين لمدة ٦٠ يومًا، من مخططات وو بول

في حديثه خلال مقابلة مع بلومبرغ تي في يوم الإثنين، قال رئيس باينانس إن تقلبات العملات الرقمية لا تختلف عن الوضع في سوق الأسهم، مضيفًا: "التقلب في كل مكان [...] إنه ليس فريدًا من نوعه في العملات المشفرة."

بالنسبة إلى زاو، غالبًا ما يقع اللوم على الباحثين على العائد الذين لا يلتزمون بمشروعات العملات المشفرة مثل المؤمنين الحقيقيين الفعليين بسبب تحركات الأسعار المتقطعة بسبب أعدادهم الكبيرة.

"هناك دائمًا عدد كبير من الأشخاص لديهم عقلية القطيع أكثر من الأشخاص الذين يجرون بالفعل أبحاثًا جادة."

وقد أوضح زاو: "عندما تكون هناك بعض الأخبار السلبية، فإنهم ["أتباع القطيع"] يهربون، وعندما تكون هناك أخبار إيجابية، فإنهم يحاولون الاندفاع وبالتالي يتسببون في مزيد من التقلبات".

إن توصيف الرئيس التنفيذي للمؤمنين بالعملات المشفرة بأنهم "معجبون متشددون يفهمون المشروع ويحبونه حقًا" يتوافق مع ملاحظاته السابقة حول تصرفه الشخصي في الصناعة ككل.

ففي أبريل، كشف زاو أنه يمتلك ما يقرب من ١٠٠٪ من صافي ثروته في العملات المشفرة.