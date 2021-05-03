المؤسس المشارك لشركة إيثريوم فيتاليك بوترين يصبح مليارديرًا بينما تصل إيثريوم إلى ٣ آلاف دولار

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 02:55 مساءً -

أصبح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لمنصة العقود الذكية الأكثر شهرة في العالم، إيثريوم بلوكتشين، رسميًا ملياردير بالعملات المشفرة.

بلغ عنوان إيثريوم العام الذي يمتلكه بوتيرين، والذي وصفه بأنه محفظته الرئيسية في عام ٢٠١٨، مليار دولار في رصيده بعد الارتفاع الصاروخي لإيثريوم فوق مستوى ٣٠٠٠ دولار يوم الاثنين.

وفي وقت كتابة هذه المقالة، كان العنوان يحمل الآن حوالي ٣٣٣٥٠٠ إيثريوم (ETH) بقيمة ١,٠٢٩ مليار دولار، وفقًا لبيانات على السلسلة من إيثر سكان، حيث تضاعفت قيمة إيثريوم أكثر من أربعة أضعاف من حوالي ٧٠٠ دولار في بداية عام ٢٠٢١.

وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول أكبر عملة رقمية بديلة في العالم عند ٣١٤٤ دولارًا، بزيادة ٨,٦٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مع مكاسب بنسبة ٣٦٪ خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لبيانات من كوين غيكو.

مخطط أسعار إيثريوم على مدار الـ ١٨٠ يومًا الماضية. المصدر: كوين غيكو

وفقًا لبعض لاعبي العملات المشفرة عبر الإنترنت، يمكن أن يكون بوتيرين البالغ من العمر ٢٧ عامًا أصغر ملياردير عصامي في صناعة العملات الرقمية.

وسط ارتفاع الأسعار، كان بوتيرين كريمًا في مقتنياته من العملات المشفرة. ففي أواخر أبريل، تبرع المبرمج الروسي الكندي بـ ١٠٠ عملة إيثريوم و١٠٠ ميكر (MKR) إلى صندوق إغاثة كوفيد-١٩ للهند.