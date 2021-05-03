استطلاعٌ يُظهر أن الكوريين الجنوبيين يدعمون قانون ضريبة العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 02:55 مساءً - أظهر استطلاع للرأي أجرته محطة التلفزيون الكورية الجنوبية YTN دعمًا كبيرًا لنظام ضريبة العملة المشفرة المخطط له في البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن ذا كوريا هيرالد، أعرب ٥٣,٧٪ من المشاركين البالغ عددهم ٥٠٠ الذين استطلعت آراؤهم شركة ريلميتر الاستقصائية الكورية الجنوبية عن دعمهم لقانون ضرائب العملات المشفرة الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٢.

ومع ذلك، فإن المشاركين في العشرينات من العمر - أكثر فئة ديموغرافية نشاطًا بتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية - كانوا على الأرجح يعارضون قانون ضريبة العملة المشفرة. إذ تُظهر الأرقام التي جمعها المشرع الكوري الجنوبي كوون أون هي أن ما يقدر بنحو ٢,٣٥ مليون متداول عملات مشفرة تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و ٢٩ عامًا قد تداولوا في بورصات العملات الرقمية "الأربعة الكبار" في البلاد: بيتهامب وأبّيت وكوربيت وكوين ون.

كما أظهرت تفاصيل الاستطلاع أن ٤٧,٨٪ من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و ٢٩ عامًا كانوا ضد خطة ضريبة العملات المشفرة. كانت النساء المشاركات في الاستطلاع أكثر ميلًا لدعم قانون الضرائب الوارد.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تحرص حكومة البلاد على المضي قدمًا في قانون الضرائب مع وزير المالية هونغ نام كي الذي وصف مؤخرًا نظام ضريبة العملات المشفرة بأنه أمر "حتمي".

ومع ذلك، يعارض العديد من أصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية في كوريا الجنوبية فرض الضرائب على العملات الرقمية. سيشهد القانون ضريبة أرباح رأس المال بنسبة ٢٠٪ على أرباح التداول التي تتجاوز ٢,٥ مليون وون (حوالي ٢٢٣٤ دولارًا أمريكيًا).

في أبريل، وعد مرشح رئيس الوزراء كيم بو كيوم بالنظر في قانون ضريبة العملة المشفرة وسط معارضة متزايدة بين المشاركين في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

وفي الواقع، كانت خطة ضرائب العملة المشفرة المثيرة للجدل موضوع التماسات إلى البيت الأزرق حيث اتهم النقاد الحكومة بازدواجية المعايير.