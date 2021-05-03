سعر إيثريوم يصل إلى ٣٠٠٠ دولار لأول مرة، وهو الآن أكبر من بنك أمريكا

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 12:48 مساءً - تجاوز توكن ETH الخاص بإيثريوم القيمة النفسية البالغة ٣٠٠٠ دولار لكل توكن اليوم، حيث ارتفع إلى ٣٠٠٣ دولارات على باينانس في وقت كتابة المقالة. وصل سعر ETH إلى علامة فارقة في العديد من البورصات الرئيسية، بما في ذلك بايبيت وكوين بيز وبيتميكس.

وقد ساعدت الزيادة في إيثريوم على تجاوز مؤسسات مثل شركة والت ديزني وبنك أوف أمريكا من حيث القيمة السوقية الإجمالية. نمت الطبقة الأولى من الطبقة الأولى الممكّنة بالعقد الذكي في العالم بنسبة ٢٤٪ على مدار الأسبوع لتصل إلى ٣٤٦,٧٢ مليار دولار لكل موقع تتبع السعر إنفينيت ماركت كاب. على سبيل المقارنة، تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين حاليًا ١,٠٧٩ تريليون دولار، أي أقل من القيمة السوقية الإجمالية للفضة المعدنية الثمينة عند ١,٤١٦ تريليون دولار وما فوق شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك عند ٩٢٣,١٢ مليار دولار.

أدت موجة الصعود الرائعة إلى تجدد التكهنات بأن إيثريوم يمكن أن "تقلب" بيتكوين، لتتجاوز BTC كأكبر عملة رقمية في العالم.

تشترك الرياح المعاكسة المتعددة في المسؤولية عن صعود إيثريوم. الأول هو زيادة مستمرة في النشاط على السلسلة، بما في ذلك من الكيانات المؤسسية: ففي وقت سابق من الأسبوع، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيصدر سندات رقمية لمدة عامين بقيمة ١٢١ مليون دولار بالتعاون مع كيانات مصرفية مثل Golغولدمان ساكس. كما ارتفع الاهتمام من الأفراد بالتمويل اللامركزي مؤخرًا، حيث وصل إجمالي القيمة المقفلة إلى مستويات عالية مذهلة فوق ١٠٠ مليار دولار.

ومع ذلك، فإن الانقسام الكلي "لندن"، والذي يتضمن إصلاح مقترح تحسين إيثريوم-١٥٥٩ لهيكل رسوم إيثريوم، بالإضافة إلى انتقال إيثريوم ٢.٠ الذي يلوح في الأفق لاحقًا إلى نموذج إجماع لإثبات الحصة، قد تكون الأحداث الرئيسية التي يتوقعها المستثمرون. من المتوقع أن تؤدي هذه الترقيات إلى الشبكة إلى خفض الرسوم بشكل كبير، فضلًا عن تقليل مبلغ ETH الذي يتم دفعه كمكافأة للمعدنين - والذي بدوره من المتوقع أن يقلل ضغط جانب البيع على الأصل.