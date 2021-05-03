بنك إنجلترا والبرلمان البريطاني يحصل على عرض "بيتكوين تُصلح هذا"

يبدو أن أحد مستخدمي العملات المشفرة يعترض على السياسة النقدية الحالية لبنك إنجلترا، أو BoE، ويعرب عن إحباطه باستخدام جهاز عرض ليزر.

أفاد مستخدم تويتر دومينيك فريسبي، أن شخصًا مجهولًا قام بإسقاط عبارة "Bitcoin fixes this" (بيتكوين تُصلح هذا) ورسائل أخرى على الجدران الخارجية لكل من بنك إنجلترا وبرلمان المملكة المتحدة يوم السبت. حيث ظهرت الرسالة أسفل ساعة بيغ بن بالإضافة إلى واجهة البنك المركزي محاطة بصندوق أحمر عليه السمة المميزة للفنان، وقد تم بالفعل تحويل الصورة إلى توكن غير قابل للإتلاف.

كافحت العديد من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم للتكيف وسط القيود وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الوباء منذ مارس ٢٠٢٠. ومنذ ذلك الحين، اشترى بنك إنجلترا المليارات من السندات الحكومية وديون الشركات.

ليس من الواضح سبب اختيار مناصر بيتكوين المجهول لعرض الرسالة في هذا الوقت بالذات. أدرج بنك إنجلترا مؤخرًا سبع وظائف شاغرة تتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC، وسيعمل على إنشاء فريق عمل لدراسة طرحه في سوق المملكة المتحدة بالتعاون مع البرلمان. ومع ذلك، يبدو أن شخصًا واحدًا على الأقل غير راضٍ عن اتجاه السياسة النقدية في المملكة المتحدة.