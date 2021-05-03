تشارلي مونجر يقول إن بيتكوين منتج "مثير للاشمئزاز" يأتي "من الفراغ"

تام شمس - الاثنين 3 مايو 2021 02:41 صباحاً - لم تخن الكلمات تشارلي مونجر، المستثمر الملياردير ونائب رئيس تكتل بيركشاير هاثاواي الذي ينتمي إليه وارن بافيت، عندما يتعلق الأمر بوصف مشاعره حول العملات المشفرة.

ففي الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير هاثاواي الذي تم بثه مباشرة يوم السبت، تناول مونجر أسئلة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع زميله الملياردير. وفي حين قال بافيت إنه سيتجنب عن قصد السؤال حول إذا ما كانت العملات المشفرة "ذهبًا اصطناعيًا لا قيمة له"، كان رد مونجر مباشرًا بشكل أكبر، حيث افترض أن السائل كان "يلوح بالعلم الأحمر أمام الثور" في مخاطبته.

حيث قال مونجر: "بالطبع أكره نجاح بيتكوين، ولا أرحب بعملة مفيدة جدًا للمختطفين والمبتزين وما إلى ذلك". "كما أنني لا أحب مجرد تحويل بضع مليارات المليارات من الدولارات الإضافية إلى شخص اخترع للتو منتجًا ماليًا جديدًا من فراغ."

وأضاف قائلًا:

"إن التطور برمته مثير للاشمئزاز ويتعارض مع مصلحة الحضارة."

أقر بافيت أنه قد يكون هناك "مئات الآلاف من الأشخاص يشاهدون عملة بيتكوين الخاصة بهم"، واثنين فقط من الأشخاص الذين يقومون ببيع العملة، مما أدى إلى تحفظه في قول أي شيء سلبي على العملات المشفرة. ومع ذلك، قال المستثمر الملياردير سابقًا إن "العملات المشفرة ليس لها قيمة في الأساس" وأنه لن يمتلك أيًا منها.

مونجر، البالغ من العمر ٩٧ عامًا، وتبلغ ثروته أكثر من ٢ مليار دولار، هو أيضًا ناقد معروف لعملة بيتكوين (BTC)، حيث زعم في فبراير أن أصل العملة المشفرة "متقلب للغاية بحيث لا يمكن استخدامه كوسيلة للتبادل". كما وصف المستثمر الملياردير العملات المشفرة بأنها "بلهاء تمامًا" خلال اجتماع ديلي جورنال السنوي مع المساهمين في عام ٢٠١٨.