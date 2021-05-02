اختراق بروتوكول سبارتان يؤدي إلى خسارة ٣٠ مليون دولار

تام شمس - الأحد 2 مايو 2021 08:54 مساءً - تم اختراق بروتوكول سبارتان، وهي منصة سيولة للأصول الاصطناعية على باينانس سمارت تشين، بقيمة ٣٠ مليون دولار في هجوم منسق على مجمع السيولة الخاص بها في وقت متأخر من يوم السبت.

وأوضحت شركة أمان بلوكتشين بيك شيلد أن الاختراق استهدف "حساب حصة السيولة المعيبة" في تجمع السيولة SPARTA/WBNB، مما مكّن المهاجم من سحب الأموال. وتابع الخبير الأمني:

"على وجه الخصوص، يؤدي الاختراق المحدد إلى تضخيم رصيد الأصول للمجموعة قبل حرق نفس الكمية من التوكنات للمجموعة للمطالبة بكمية كبيرة غير ضرورية من الأصول الأساسية. نتج عن هذا الهجوم خسارة أكثر من ٣٠ مليون دولار من المجموعة المتأثرة".

تتمحور أساسيات الهجوم حول التلاعب بالقروض السريعة، والتي تم استخدامها لتضخيم رصيد البركة قبل حرق كمية مكافئة من توكنات المجمّعات.

وقد غرد بروتوكول سبارتان حول الاختراق في وقت متأخر من يوم السبت، موضحًا أن "المهاجم استخدم ٦١ مليون دولار في BNB للتغلب على التجمعات عبر [...] مسار استغلال اقتصادي غير معروف حتى الآن لإزالة ما يقرب من ٣٠ مليون دولار من الأموال من المجمعات."

جاء آخر تحديث لبروتوكول سبارتان بشأن هذه المسألة في وقت مبكر من يوم الأحد، حيث ربط المتابعين بتقرير بيكشيلد:

يعتبر الهجوم واحدًا من أكبر المآثر المالية في تاريخ التمويل اللامركزي، وفقًا لريكت. خمسة فقط من عمليات اختراق التمويل اللامركزي الأخرى أدت إلى خسارة المزيد من الأموال: إيزي فاي (٥٩ مليون دولار)، يورانيوم فاينانس (٥٧,٢ مليون دولار)، كيكوين (٤٥ مليون دولار)، ألفا فاينانس (٣٧,٥ مليون دولار) و ميركات فاينانس (٣٢ مليون دولار).

انخفضت قيمة SPARTA، توكن بروتوكول سبارتان الأصلي، بنسبة ٣٠٪ يوم الأحد إلى ١,١٧ دولارًا. وانخفض بنسبة ٢٩٪ مقارنةً ببيتكوين (BTC) و٣١,٤٪ مقابل إيثريوم (ETH).

السرقة والاستغلال ليس بالأمر الجديد على مجتمع العملات المشفرة. بالإضافة إلى سلسلة هجمات التمويل اللامركزي الأخيرة، سرق مجرمو العملات المشفرة ما يقدر بنحو ١,٩ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، وفقًا للمجلة الإيطالية فيناريا.