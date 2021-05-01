مقياسان أساسيان لسعر إيثريوم يثبتان أن المتداولين المحترفين يقفون وراء الارتفاعات الجديدة

تام شمس - السبت 1 مايو 2021 05:41 صباحاً - بينما حققت إيثريوم (ETH) حققت ٢٨٠٠ دولارًا كأعلى مستوى على الإطلاق يوم ٢٩ أبريل، كذلك فعلت الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة. يمثل الرقم ٨,٥ مليارات دولار زيادة شهرية بنسبة ٥٢٪ ويُظهر نشاط تداول قوي وراء الارتفاع النيزكي في الأسعار.

قد يرفض بعض المحللين مشتقات إيثريوم، معتبرين أن العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية تحتوي على ٣٥٥ مليون دولار في الفائدة المفتوحة مقارنة بـ ٢,٤ مليار دولار من بيتكوين. ومع ذلك، تم إطلاق عقود إيثريوم قبل شهرين فقط. تتطلب كل من FTX وديربيت ممارسات اعرف عميلك (KYC) بنسبة ١٠٠٪ لعملائهما، وتحتفظ هذه الأسواق بملياري دولار في الفائدة المفتوحة من إيثريوم.

الفائدة المفتوحة الإجمالية لعقود إيثريوم الآجلة، بالدولار الأمريكي. المصدر: بايبيت

ولوضع هذا ضمن المنظور، تبلغ الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة للفضة حاليًا ٢٢,٦ مليار دولار. المعدن الثمين له عقود من تاريخ التداول وقيمة سوقية تبلغ ١,٤ تريليون دولار. ومع ذلك، فإن التحليل البسيط لعدد العقود المعلقة ليس مفيدًا حقًا حيث يمكن استخدامها للتحوط.

النمو في العقود الآجلة إيجابي ولكنه ليس مؤشر صعودي مضمون

لتقييم إذا ما كان السوق يميل إلى الاتجاه الصعودي، هناك بعض المقاييس المشتقة لمراجعتها. الأول هو فرق سعر العقود الآجلة (المعروف أيضًا باسم الأساس)، والذي يقيس فجوة السعر بين أسعار العقود الآجلة والسوق الفوري العادي.

من المفترض أن يتم تداول العقود الآجلة لمدة ٣ أشهر عادةً بفرق سنوي يتراوح من ١٠٪ إلى ٢٠٪، والذي يجب تفسيره على أنه سعر إقراض.

متوسط أساس عقود إيثريوم الآجلة لمدة ٣ أشهر على أوكي إكس على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: سكيو

كما يتضح من المخطط البياني أعلاه، ارتفع فرق سعر العقود الآجلة لإيثريوم في منتصف أبريل، وبلغت ذروتها عند ٤٥٪ سنويًا. على الرغم من أن الخوف من تفويت الأمر لدى المتداولين لعب دورًا، إلا أن هذا يشير أيضًا إلى تفاؤل شديد. ففي حين أن المتداولين المحترفين يستخدمون العقود الآجلة الشهرية بشكل متكرر، فإن العقود الدائمة هي الأداة التي يستخدمها المستثمرون الأفراد.

المستثمرون الأفراد مستقرون في الوقت الحالي

تُعرف العقود الدائمة أيضًا باسم المقايضات العكسية، وعادةً ما يكون لهذه العقود معدل تمويل يتم تحصيله كل ٨ ساعات. تزداد هذه الرسوم عندما يستخدم المستثمرون بأوضاع طويلة (شراء) رافعة مالية أعلى، لذلك يتم استنزاف حساباتهم شيئًا فشيئًا. عند حدوث جنون شراء من الأفراد، يمكن أن تصل الرسوم إلى ٥,٥٪ في الأسبوع.

معدل تمويل العقود الآجلة الدائمة لإيثريوم على مدى ٨ ساعات. المصدر: كوينالايز.نت

حسبما يظهر المخطط البياني أعلاه، بلغ معدل التمويل على مدى ٨ ساعات ذروته مؤخرًا عند ٠,١٨٪ يوم ١٤ أبريل، أي ما يعادل ٣,٨٪ أسبوعيًا. وفي حين أن هذا ساهم بالتأكيد في أساس العقود الآجلة الشهرية شديدة التفاؤل، فقد تلاشى التأثير تمامًا حيث كان معدل التمويل مهملًا خلال اليومين الماضيين.

تشير هذه البيانات إلى أنه بالمقارنة مع المستثمرين الأفراد، فإن المتداولين المحترفين أكثر تفاؤلًا على إيثريوم، حيث يبلغ الأساس لمدة ثلاثة أشهر حاليًا ٢٥٪ سنويًا. وهذا المعدل أعلى من معظم خدمات إقراض العملات المستقرة، مما يعني أن المستثمرين بأوضاع طويلة (المشترين) على استعداد لدفع فرق سعر للحفاظ على صفقاتهم مفتوحة.

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