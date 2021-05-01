المضاربون على الارتفاع يتجاوزن مستوى بيتكوين البالغ ٥٧٠٠٠ دولار والعملات البديلة ترتفع مع انتهاء شهر أبريل

تام شمس - السبت 1 مايو 2021 02:42 صباحاً - انتعشت بيتكوين (BTC) وسوق العملات المشفرة بشكل عام يوم ٣٠ أبريل حيث جاء انتهاء صلاحية خيارات مع انتهاء هذا الشهر بمبلغ ٤,٢ مليارات دولار دون أي علامات للجدل.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه بعد انخفاض قصير إلى ما دون مستوى الدعم البالغ ٥٣٠٠٠ دولار يوم ٢٩ أبريل، سجل سعر بيتكوين ارتفاعًا بنسبة ١٠٪ فوق ٥٧٤٠٠ دولار بحلول منتصف النهار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

إن الكشف عن مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي بأن الشركة شهدت زيادة بنسبة ٥٢٪ في الإيرادات مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، من المرجح أن يعزز الحجة القائلة بأنه يجب على المؤسسات الاحتفاظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية كوسيلة لمكافحة التضخم وكذلك جذب مستثمرين جدد.

تكتسب العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) أيضًا زخمًا حيث كشف بنك إنجلترا أنه يمضي قدمًا في خطط إطلاق الجنيه الرقمي وتصدر البنك المركزي الفرنسي عناوين الصحف يوم ٢٩ أبريل بعد تسوية سندات بقيمة ١٠٠ مليون يورو باستخدام عملة رقمية للبنك المركزي تم استضافتها على شبكة إيثريوم (ETH).

العملات البديلة تظهر قوة كبيرة

في حين أن الكثير من الأخبار السائدة وتركيز المحللين يدور حول بيتكوين و إيثريوم، لفتت مجموعة من العملات البديلة انتباه المتداولين يوم الجمعة حيث شهدت أسعارهم مكاسب من رقمين.

كانتعملة أيوتكس IoTeX واحدة من أقوى العملات أداءً اليوم، حيث ارتفعت بنسبة ٧٥٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٨٥ دولار. يركز مشروع بلوكتشين على حل مشكلات قابلية التوسع والخصوصية وتكاليف التشغيل المرتفعة التي تحد من الاعتماد الشامل لنظام إنترنت الأشياء (IoT).

مخطط زوج أيوتكس مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

وقد بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لعملة أيووتكس يوم ٢٧ أبريل، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر IOTX. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ في الارتفاع يوم ٢٦ أبريل ووصلت إلى ٧٦ يوم ٢٧ أبريل قبل أن ترتفع إلى ٧٣ مرة أخرى في ٢٩ أبريل. تجدر الإشارة إلى أن درجة فورتكس™ وصلت إلى ٧٣ قبل ١٠ ساعات تقريبًا من ارتفع السعر بنسبة ٧٥٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٨٥٧ دولار.

العملة الثانية التي حققت أداءً جيدًا خلال اليومين الماضيين وتسجل الآن درجة فورتكس™ تبلغ ٩٥ هي بارسيكيو (PRQ)، وهي منصة تحليلات تقدم أدوات متطورة لتحليل تقنية بلوكتشين عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر PRQ. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

تم اكتشاف الاتجاه الصعودي لبارسيكيو لأول مرة يوم ٢٨ أبريل عندما وصلت درجة فورتكس™ إلى المنطقة الخضراء. بقيت النتيجة بالقرب من هذا المستوى (٦٧) خلال اليوم التالي ثم ارتفعت بسرعة إلى أعلى مستوى عند ٩٥ يوم ٣٠ أبريل حيث ارتفع سعر PRQ للأعلى.

تعتبر الدرجة ٩٥ واحدة من أعلى الدرجات التي تم تسجيلها على الإطلاق في نظام فورتكس™، وقد ثبت أن الحالات السابقة من الدرجات في منتصف التسعينيات إلى أعلى مستوياتها تسبق ارتفاع الأسعار، كما ظهر مؤخرًا بواسطة بوليغون (MATIC) هذا الأسبوع.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

بشكل عام، ارتفعت العملات البديلة في جميع المجالات، مما عزز إجمالي القيمة السوقية إلى ٢,١٧٧ تريليون دولار بينما انخفض معدل هيمنة بيتكوين إلى ٤٨,٨٪.

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