صندوق عملات مشفرة بقيمة مليار دولار في طريقه من أندريسن هورويتز

تام شمس - السبت 1 مايو 2021 02:42 صباحاً - بناءً على مشاركتها السابقة في مجال العملات المشفرة، تفيد التقارير أن شركة رأس المال المغامر أندريسن هورويتز تجمع الزخم الآن لصندوق آخر، وفقًا لمقال نشرته فاينانشيال تايمز (إف تي).

حيث كتبت فاينانشيال تايمز يوم الجمعة: "يهدف الصندوق الجديد، وهو ثالث صندوق لأندريسن يركز على استثمارات العملات المشفرة، إلى جمع ما بين ٨٠٠ مليون دولار ومليار دولار من المستثمرين، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالعملية".

تعمل شركة أندريسن هورويتز، وهي شركة رأس مال استثماري أو VC، تحت اسم a١٦z. الكيان نشط في قطاع العملات المشفرة وبلوكتشين، وقد استثمر في عدد من المشاريع. وقد ذكرت فايننشال تايمز أنها تخطط لتوجيه رأس مال الصندوق الجديد نحو مشاريع صناعة العملات المشفرة والأصول الرقمية.

كان مشغل VC أيضًا مستثمرًا كبيرًا في كوين بيز، والذي تم طرحه للاكتتاب العام مؤخرًا في ١٤ أبريل. قامت أندريسن هورويتز بتفريغ حوالي ١٢٠ مليون دولار من أسهم كوين بيز، على الرغم من أنها كانت تمتلك ما يقرب من ١١ مليار دولار في الأصل في وقت إدراج الأسهم، وفقًا للوائح التنظيمية الإيداعات التي استشهدت بها فاينانشال تايمز.

في أبريل ٢٠٢٠، ظهرت عناوين الأخبار المتعلقة بسعي الكيان إلى الحصول على ٤٥٠ مليون دولار لصندوقه الثاني المخصص للعملات المشفرة. انتهى الأمر بتأمين الشركة ٥١٥ مليون دولار.

شهدت مساحة العملة المشفرة عمومًا تدفقات كبيرة لرأس المال خلال العام الماضي، وهو ما يتضح في تقييم القيمة السوقية لأصول الصناعة البالغ ٢ تريليون دولار، والذي وصل إليه في أبريل ٢٠٢١.