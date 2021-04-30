عملة بيتكوين تصل إلى ٥٧ ألف دولار في ارتفاع مفاجئ لتقضي تقريبًا على انهيار سعر بيتكوين في أبريل

تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 11:55 مساءً - استعادت بيتكوين (BTC) مستوى ٥٧٠٠٠ دولار يوم ٣٠ أبريل، حيث فاجأت المتداولين نهاية صعودية مفاجئة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

انتهاء الصلاحية بمبلغ ٤,٢ مليارات دولارات يفسح المجال لمكاسب كبيرة من بيتكوين

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة ٥٪ في ساعات يوم الجمعة ليأتي على بعد بوصات من الإغلاق الشهري الأخضر لشهر أبريل.

في وقت كتابة المقالة، لا يزال التركيز على ٥٧٠٠٠ دولار، حيث يحتاج الزوج إلى انتزاع ٥٨٨٠٠ دولار لتجنب تحول شمعة أبريل الشهرية إلى اللون الأحمر.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار المتداولون إلى انتهاء صلاحية خيارات هذا الشهر البالغة ٤,٢ مليار دولار، وبالتالي السماح لغرفة بيتكوين بالتحرك.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في كثير من الأحيان، تميل أحداث انتهاء الصلاحية إلى الضغط على السعر مسبقًا، لكن ارتفاعات الإغاثة بعد الوقائع تختلف بشكل كبير في القوة، وأحيانًا لا تظهر على الإطلاق.

انتهاء "أبريل الأحمر"

بالنسبة إلى ليكس موسكوفسكي، رئيس قسم المعلومات بشركة موسكوفسكي كابيتال، كان تكوين السوق في ذلك اليوم سببًا للتفاؤل.

حيث أشار إلى أن "هذا الارتفاع في أسعار بيتكوين مدفوع بالآنية. حتى أن التمويل انخفض قليلًا".

كما أشار موسكوفسكي إلى معدلات التمويل في البورصات، مع انخفاض يشير إلى أن صفقات البيع "تدفع" صفقات شراء في إشارة كلاسيكية إلى استمرار الزخم الصعودي.

يشير طلب المشتري الفوري أيضًا إلى أنه يتم شراء بيتكوين بدون رافعة مالية، وهو ما يُترجم إلى تحول أكثر حيوية للعملات "الحقيقية" إلى محافظ خاصة.

أسعار تمويل بيتكوين مقابل زوج بيتكوين أمام الدولار. المصدر: ليكس موسكوفسكي / تويتر

قبل أيام فقط، كانت بيتكوين في طريقها لتعويض أكبر خسائرها في أبريل منذ عام ٢٠١٥ في تناقض صارخ مع الاتجاه العام للسنوات الاثني عشر الماضية.