- 1/2
- 2/2
تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 11:55 مساءً - استعادت بيتكوين (BTC) مستوى ٥٧٠٠٠ دولار يوم ٣٠ أبريل، حيث فاجأت المتداولين نهاية صعودية مفاجئة.
انتهاء الصلاحية بمبلغ ٤,٢ مليارات دولارات يفسح المجال لمكاسب كبيرة من بيتكوين
أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة ٥٪ في ساعات يوم الجمعة ليأتي على بعد بوصات من الإغلاق الشهري الأخضر لشهر أبريل.
في وقت كتابة المقالة، لا يزال التركيز على ٥٧٠٠٠ دولار، حيث يحتاج الزوج إلى انتزاع ٥٨٨٠٠ دولار لتجنب تحول شمعة أبريل الشهرية إلى اللون الأحمر.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار المتداولون إلى انتهاء صلاحية خيارات هذا الشهر البالغة ٤,٢ مليار دولار، وبالتالي السماح لغرفة بيتكوين بالتحرك.
حسبما أفاد كوينتيليغراف في كثير من الأحيان، تميل أحداث انتهاء الصلاحية إلى الضغط على السعر مسبقًا، لكن ارتفاعات الإغاثة بعد الوقائع تختلف بشكل كبير في القوة، وأحيانًا لا تظهر على الإطلاق.
انتهاء "أبريل الأحمر"
بالنسبة إلى ليكس موسكوفسكي، رئيس قسم المعلومات بشركة موسكوفسكي كابيتال، كان تكوين السوق في ذلك اليوم سببًا للتفاؤل.
حيث أشار إلى أن "هذا الارتفاع في أسعار بيتكوين مدفوع بالآنية. حتى أن التمويل انخفض قليلًا".
كما أشار موسكوفسكي إلى معدلات التمويل في البورصات، مع انخفاض يشير إلى أن صفقات البيع "تدفع" صفقات شراء في إشارة كلاسيكية إلى استمرار الزخم الصعودي.
يشير طلب المشتري الفوري أيضًا إلى أنه يتم شراء بيتكوين بدون رافعة مالية، وهو ما يُترجم إلى تحول أكثر حيوية للعملات "الحقيقية" إلى محافظ خاصة.
قبل أيام فقط، كانت بيتكوين في طريقها لتعويض أكبر خسائرها في أبريل منذ عام ٢٠١٥ في تناقض صارخ مع الاتجاه العام للسنوات الاثني عشر الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر عملة بيتكوين تصل إلى ٥٧ ألف دولار في ارتفاع مفاجئ لتقضي تقريبًا على انهيار سعر بيتكوين في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.