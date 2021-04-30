البنك المركزي الإنجليزي يمضي قدمًا في العملة الرقمية للبنك المركزي مع الإعلان عن ٧ وظائف شاغرة

تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 08:54 مساءً - لا يزال البنك المركزي في المملكة المتحدة، وهو بنك إنجلترا (BoE) يؤكد أنه غير متأكد من المضي قدمًا فيما يتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي، على الرغم من أن الكيان يتطلع إلى توظيف ما لا يقل عن سبعة مناصب وظيفية مرتبطة بتلك العملة الرقمية.

ظهرت قوائم الوظائف مؤخرًا على موقع نشر الوظائف التابع لبنك إنجلترا. وتبحث إحدى هذه الوظائف عن "محلل أصحاب المصلحة - للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)".

ووفقًا للموقع، يبحث البنك أيضًا عن محلل مشروع، ومهندس حلول، ومحلل تقني، ومدير أول، وكبير مهندسين مؤسسين - وجميعهم مرتبطون بالعملة الرقمية للبنك المركزي، بالإضافة إلى محلل سياسي أول في العملات الرقمية للبنوك المركزية. نشر الموقع الإعلانات يومي الثلاثاء والأربعاء.

حيث ذكرت صفحة قائمة وظائف محلل أصحاب المصلحة: "مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى، يقوم بنك إنجلترا باستكشاف إذا ما كان ينبغي عليه تطوير وإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)". "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن إذا ما كانت هناك حاجة إلى عملات البنوك المركزية الرقمية في المملكة المتحدة أم لا، ولكن هذا موضوع مهم يجب على البنك فهمه."

وقد ذكر المنشور عددًا من التفاصيل الخاصة بالوظيفة، بالإضافة إلى تركيز بنك إنجلترا فيما يتعلق بالنظر في العملة الرقمية للبنك المركزي.

أظهرت التقارير في وقتٍ سابق من هذا الشهر أن وزارة الخزانة بحكومة صاحبة الجلالة، أو HMT، وبنك إنجلترا يعملان بشكل مشترك على الأبحاث المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وكشف النقاب عن فريق عمل خاص بها. وقد كانت العملات الرقمية للبنوك المركزية موضوعًا ساخنًا على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، حيث تعمل مختلف البنوك المركزية بسرعات مختلفة.