أكبر طباعة يوم واحد من USDC في التاريخ تمثل أدنى هيمنة لبيتكوين منذ سنوات

تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 08:54 مساءً - تمت طباعة المزيد من عملات الدولار الأمريكيبو إس دي كوين (USDC) في ٣٠ أبريل أكثر من أي وقت مضى في وجود العملات المستقرة المدعومة بالدولار، حيث تم سك ما يزيد قليلًا عن ٣ مليارات دولار في ضربة واحدة.

يتم سك USDC الجديدة عندما يقوم العميل بتبادل دولاراته الأمريكية مقابل العملة المستقرة، وبلغ تدفق يوم الجمعة أكثر من ٢٦٪ من القيمة السوقية له في ذلك الوقت.

يتزامن الوصول المفاجئ بقيمة ٣ مليارات دولار من USDC إلى سوق العملات المشفرة مع ارتفاع سوق العملات الرقمية، كما يتضح من هبوط بيتكوين (BTC) إلى أدنى هيمنة على القيمة السوقية لها في عامين ونصف العام.

كانت هيمنة بيتكوين بنسبة ٤٧,٧٩٪ يوم الجمعة هي الأدنى منذ أغسطس ٢٠١٨، حيث شهدت إيثريوم (ETH) وباينانس سمارت تشين (BSC) وكاردانو (ADA) وغيرها تواجدًا كبيرًا في السوق منذ مطلع العام. في أوائل يناير، كانت هيمنة بيتكوين تطفو على ٧٠٪، وكانت في انخفاض مستمر منذ ذلك الحين.

قفزت قيمة عملات USDC المتداولة من ١١ مليار دولار إلى ما يقرب من ١٤,٤ مليار دولار يوم الجمعة، مما يعني أن الدولار الأمريكي أصبح لديه الآن قيمة سوقية تبلغ ٢٨٪ من أكثر العملات المستقرة استخدامًا، تيثر (USDT)، والتي يتم تداول أكثر من ٥٠ مليار منها. في أغسطس ٢٠٢٠، احتفظت عملة الدولار الأمريكي بقيمة سوقية تساوي عُشر القيمة السوقية لتيثر، مما يشير إلى أن المتداولين قد وجدوا استخدامًا محددًا لعملة USDC، ربما على حساب USDT.