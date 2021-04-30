الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل": شركة "ريبل" تريد طرح أسهمها للجمهور بعد تسوية دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 09:48 صباحاً - لم تتخلى شركة العملات المشفرة الرئيسية ريبل عن خططها للاكتتاب العام على الرغم من معركتها القانونية المستمرة مع المنظمين في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة إس بي آي.

حيث ادعى يوشيتاكا كيتاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إس بي آي المالية اليابانية العملاقة، أن ريبل تخطط لأن تصبح شركة عامة بعد أن تسوى الشركة دعوى قانونية رفعتها ضدها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفي حديثه في مكالمة عرض أرباح يوم الأربعاء، قال كيتاو إن كلًا من الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس والرئيس التنفيذي كريس لارسن يخططان لطرح أسهم شركة ريبل للجمهور:

"بعد الدعوى القضائية الحالية، ستطرح شركة ريبل أسهمها للجمهور. الرئيس التنفيذي الحالي يريد أن يفعل ذلك. كريس يريد أن يفعل ذلك".

وقال كيتاو إن استثمار إس بي آي في ريبل سيؤتي ثماره بعد الإدراج العام المحتمل، مشيرًا إلى أن إس بي آي هي أكبر مساهم خارجي في ريبل.

توقع كيتاو كذلك أن تحالف بلوكتشين آر ثري - شركة صناعية أخرى مدعومة بنشاط من إس بي آي - ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في يوم من الأيام.

وصرح كيتاو: "لقد استثمرنا في شركات التكنولوجيا المالية ونعتمد هذه التكنولوجيا في مجموعتنا وننشر هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء الصناعة. هذه هي الاستراتيجية الأساسية لمجموعة إس بي آي".

ألمح غارلينغهاوس إلى اكتتاب عام أولي محتمل العام الماضي، وتوقع أن تصبح الاكتتابات العامة الأولية أكثر انتشارًا في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. "في الأشهر الـ ١٢ المقبلة، سنرى عمليات الاكتتاب العام في مجال العملات المشفرة/ بلوكتشين. ولن نكون أول من يقوم بذلك ولن نكون الأخيرين، لكني أتوقع أن نكون في الصدارة. إنه تطور طبيعي لشركتنا".

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ريبل لابز بالإضافة إلى غارلينغهاوس ولارسن في ديسمبر ٢٠٢٠، بدعوى أن توكن XRP كان عرضًا للأوراق المالية غير المسجلة بقيمة ١,٣ مليار دولار. وقد تمكنت الشركة من تحقيق سلسلة من الانتصارات القانونية، مما جلب المزيد من الآمال من المستثمرين فيما يتعلق بنتيجة الدعوى ورفع سعر XRP فوق ١,٤ دولار - وهو مستوى لم نشهده منذ يناير ٢٠١٨.

ولم ترد ريبل حتى الآن على طلب كوينتيليغراف للتعليق.