التبني الجماعي يلوح في الأفق حيث تقبل ثاني أكبر شركة في أمريكا الجنوبية مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 02:44 صباحاً - في ٢٨ أبريل، أطلقت ميركادو ليبري (MELI)، أكبر سوق عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، قسمًا للعقارات مخصصًا للعملات المشفرة. وعلى الرغم من أن الشركة لا تقوم بتسوية المعاملات العقارية بشكل مباشر، إلا أنها تضفي الشرعية على الفئة كنظام دفع.

تعد شركة التجزئة التي تبلغ قيمتها ٨١ مليار دولار ثاني أكبر شركة في أمريكا الجنوبية وهي موجودة في ١٨ دولة، بما في ذلك أكبر ثلاثة أسواق لها، البرازيل والأرجنتين والمكسيك.

تمتلك المجموعة أيضًا ميركادو باغو، وهو نظام دفع رقمي للمعاملات عبر الإنترنت وغير متصل، جنبًا إلى جنب مع ميركادو إنفيوس، وهي منصة لوجستية توفر خدمات التنفيذ والتخزين والشحن.

تشمل العروض الحالية المنازل والشقق السكنية والأراضي الخالية والأراضي والعقارات التجارية الموجودة في بوينس آيرس وسانتا في وقرطبة.

حالة استخدام جديدة للعملات المشفرة في أمريكا الجنوبية

على الرغم من أن هذا قد يبدو سوقًا متخصصًا، إلا أن أكثر من ٣٠٠ وكيل عقارات شاركوا في ندوة ميركادو ليبري عبر الإنترنت لشرح الآليات الأساسية للعملات المشفرة وتأثيرها المحتمل على القطاع. قد يكون للأخبار تأثير منخفض حيث تم وضع أقل من ٩٠ عرضًا في القسم، ويستمر عرض الأسعار بالدولار الأمريكي.

كما هو الحال بالفعل مع العقارات المدفوعة بالدولار الأمريكي أو البيزو الأرجنتيني أو الريال البرازيلي، تتم المعاملة خارج منصة ميركادو ليبري ويتم دمجها بين الطرفين. وبالتالي، بعد اختيار العقار المفضل، يقوم المشتري بالاتصال بوكيل العقارات ويطلب إجراء المعاملة بالعملة المشفرة بسعر صرف إغلاق الصفقة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون المحللون قد فشلوا في التنبؤ به هو إمكانات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT) لتكون بمثابة وسيلة للتبادل بشكل فعال في الأرجنتين.

فحسبما ذكر خوان مانويل كاريتيرو، المدير التجاري للمركبات والعقارات في ميركادو ليبري:

"من المحتمل، مع انتشار العملات المشفرة على نطاق واسع، لن يكون قسمًا منفصلًا، بل مرشح خيار دفع مثل أي قسم آخر."

ووفقًا لستاتيستا، يمثل إجمالي حجم البضائع في ميركادو ليبري ٢٥,٤٪ من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى ٢٥ مليار دولار في عام ٢٠٢١. وبالتالي، تستحوذ على ٥٪ من ١,٢٥ مليار دولار في الحجم المتولد كل عام.

االبلدان التي تعاني من مشاكل التضخم يمكن أن تقود تبني العملة المشفرة

قد ينتهي الأمر بالأرجنتين إلى أن تكون داعمًا لتبني العملة المشفرة حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة ١٠٪ في عام ٢٠٢٠، وبلغ معدل التضخم التراكمي ٤٢,٦٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

بالنظر إلى أن الناس قد اقتصروا على شراء ٢٠٠ دولار من الأوراق النقدية الأجنبية شهريًا من قبل البنك المركزي، فإن العملات المشفرة تعمل بشكل فعال كمخزن للثروة لمواطنيها.

قد تكون مسألة وقت فقط فيما يتعلق بالمدة التي ستستغرقها العملات المشفرة في مركز الصدارة كواحدة من خيارات الدفع الرقمية والأسواق الرائدة في أمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، يجب تفسير القسم المخصص للعقارات على أنه اختبار تجريبي لطلب المستهلكين.

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