مشروع موكتيل سواب يُطلق "توكن شبه قابل للإتلاف" على باينانس سمارت تشين

تام شمس - الجمعة 30 أبريل 2021 12:50 صباحاً - أطلق موكتيل سواب فاينانس، وهو بروتوكول تمويل لامركزي صاعد يركز على صناع السوق الآليين، ما يسمى بـ "التوكن شبه القابل للإتلاف" على باينانس سمارت تشين، مما يوفر مزيدًا من الأدلة على الابتكار في التمويل اللامركزي.

يعتمد التوكن شبه القابل للإتلاف على معيار ERC-١١٥٥ الخاص بإيثريوم، والذي يمكّن العقد الذكي من التحكم في عدد غير محدود من التوكنات. ويمكن أن تعمل توكنات ERC-١١٥٥ كمعايير ERC-٢٠ أو ERC-٧٢١ في نفس الوقت باستخدام نفس العنوان.

ERC-١١٥٥ هو معيار متعدد التوكنات لـ "العقود التي تدير أنواعًا متعددة من التوكنات"، وفقًا لملخص اقتراح تحسين إيثريوم، أو EIP. وبموجب اقتراح التحسين، تم وصف فوائد ERC-١١٥٥ على النحو التالي:

"توجد وظائف جديدة ممكنة مع هذا التصميم مثل نقل أنواع متعددة من التوكنات في وقت واحد، وتوفير تكاليف المعاملات. يمكن بناء تداول (ضمان/ مقايضات ذرية) لتوكنات متعددة فوق هذا المعيار ويلغي الحاجة إلى "الموافقة" على عقود التوكنات الفردية بشكل منفصل. من السهل أيضًا وصف ومزج أنواع متعددة من التوكنات القابلة للإتلاف أو غير القابلة للإتلاف في عقد واحد".

في موكتيل، يكون توكن ERC-١١٥٥ "قابلًا للإتلاف" حتى يتم استرداده. وعند نقطة الاسترداد، يصبح "غير قابلًا للإتلاف". عند الاسترداد، لن يحمل التوكن أي قيمة ولا يمكن تداوله كتوكن عادي. وعلى هذا النحو، يمكن تداول هذه التوكنات غير القابلة للإتلاف في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف سريع النمو.

تم إطلاق موكتيل سواب في فبراير، وهو عبارة عن منصة لمبادلة التوكنات اللامركزية، مما يوفر للمستخدمين سيولة أعلى، ومن الناحية النظرية، أسعار أكثر ملاءمة. ويدعي البروتوكول أنه يقدم الحد الأدنى من الرسوم وقدرات توليد العائدات.