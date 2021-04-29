IOHK تتعاون مع الحكومة الإثيوبية لإصلاح نظام التعليم

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 11:55 مساءً - تساعد إنبوت أوتبوت هونغ كونغ، أو IOHK، حكومة إثيوبيا في الاستفادة من تقنية بلوكتشين لإصلاح نظامها التعليمي.

ينشر ذراع البحث والتطوير وراء كاردانو خبراته لتزويد السلطات الإثيوبية بنظام جديد لتحديد الطلاب والمعلمين، والتحقق من الصف الرقمي والمراقبة عن بعد لأداء المدرسة. وسيسمح معرف أتالا بريزم من IOHK للسلطات بإنشاء سجل غير قابل للعبث للأداء التعليمي لخمسة ملايين طالب عبر ٣٥٠٠ مدرسة. كما سيمكن الحكومة الإثيوبية من تضييق مواقع وأسباب ضعف التحصيل التعليمي.

وقد وصف جون أوكونور، مدير وحدة عمليات إفريقيا في IOHK، نظام التعليم القائم على بلوكتشين في إثيوبيا بأنه "معلم رئيسي" لمنظمته. وأوضح قائلًا:

"بعد خمس سنوات من البحث والتطوير، أصبحت كاردانو الآن ناضجة بما يكفي لدعم حل بلوكتشين الذي يمكن توسيعه لخدمة سكان وطن بأكمله."

وتعتقد IOHK أن التحول الحالي القائم على بلوكتشين لنظام التعليم في إثيوبيا يمكن أن يمتد أيضًا إلى مؤسسات ما بعد الثانوية، لا سيما في تطبيق التحقق الرقمي.

وقد علق جيتاهون ميكوريا، وزير التعليم الإثيوبي، على المبادرة قائلًا:

"نحن نعتقد أن بلوكتشين توفر فرصة رئيسية لإنهاء الاستبعاد الرقمي وتوسيع الوصول إلى التعليم العالي والتوظيف."

يعتقد تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، أن إفريقيا ستلعب دورًا مهمًا في نشر البنية التحتية بلوكتشين على مدار السنوات الخمس المقبلة. وهو يتوقع أن يكون لمؤسسته العديد من المقار الرئيسية في جميع أنحاء القارة خلال تلك الفترة.