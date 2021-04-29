تتعاون دويتشه بورس وكومرتس بنك للاستثمار في مشروع أصول رقمية جديد

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 08:53 مساءً - استثمر سوق الأوراق المالية الألماني دويتشه بورس وكومرتس بنك بشكل مشترك في شركة قابضة جديدة تخطط للتركيز على تكنولوجيا بلوكتشين والأصول الرقمية

وقد أعلنت البورصة الألمانية يوم الخميس أن الشركة وكومرتس بنك دخلوا في شراكة إستراتيجية مع شركة التكنولوجيا المالية ٣٦٠ إكس لتطوير أسواق رقمية جديدة قائمة على بلوكتشين وفئات الأصول الحقيقية الحالية مثل الفن والعقارات.

وأكد ممثل من البورصة الألمانية لكوينتيليغراف أن دويتشه بورس استثمرت ١٠ ملايين يورو (١٢ مليون دولار) مقابل حصة تبلغ حوالي ٥٠٪ في ٣٦٠ إكس، بينما يمتلك كومرتس بنك حصة أقل من رقمين.

وأشار متحدث باسم البورصة الألمانية إلى أن إعلان اليوم يمثل الإطلاق الرسمي لشركة ٣٦٠ إكس كشركة، مع قيام دويتشه بورس وكومرتس بنك بالاستثمار في ٣٦٠ إكس كشركة جديدة كشركاء. وأوضح الممثل أن المشاركين الآخرين هم إدارة ٣٦٠ إكس ومستثمرون آخرون من القطاع الخاص.

ووفقًا للإعلان، ستركز ٣٦٠ إكس على الأصول غير السائلة، في البداية الفن والعقارات. كما تهدف المنصة أيضًا إلى دعم المقتنيات الرقمية القابلة للتداول والمعروفة باسم التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs). حيث قال متحدث باسم البورصة الألمانية: "نظرًا لأن ٣٦٠ إكس تهدف إلى بناء أسواق وأنظمة بيئية جديدة للأصول العقارية الحالية، مثل الفن والعقارات، فإنها تهدف إلى دعم تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف". وأوضح أنه قد تم إعداد ٣٦٠ إكس كنموذج قابل للتطوير بدرجة كبيرة، لذا ستتبع فئات أصول أخرى في المستقبل.