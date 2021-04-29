شركة باكسوس، شريك العملات المشفرة لباي بال، تجمع ٣٠٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 06:48 مساءً - أكملت باكسوس، وهي شركة رائدة للعملات المشفرة وإحدى المتعاونين مع باي بال في مجال العملات المشفرة، جولة ضخمة لجمع التبرعات بعد فترة وجيزة من تلقي الموافقة المبدئية لتشكيل بنك ائتماني وطني.

ففي يوم الخميس، أعلنت الشركة عن جولة تمويل جديدة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار من السلسلة D، وبذلك يصل تقييم باكسوس إلى ٢,٤ مليار دولار. تضمنت جولة التمويل الجديدة مستثمرين سابقين في باكسوس - باي بال فنتشرز وديكلاريشن بارتنرز وميثريل كابيتال وسيناتو إنفستمنت غروب وليبريتي سيتي فنتشرز وويست كاب وغيرها.

وقالت الشركة إن الأموال التي تم جمعها حديثًا ستساعد باكسوس على مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية على مستوى المؤسسات وزيادة التزامها بالتنظيم والأمن والامتثال، بالإضافة إلى توسيع العمليات.

بعد الموافقة المبدئية التي منحها مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، تخطط باكسوس أيضًا لإنشاء بنك باكسوس الاستئماني الوطني في المستقبل القريب. تقدمت الشركة أيضًا بطلب لتسجيل وكالة مقاصة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وتسعى للحصول على ترخيص مؤسسة دفع كبرى في سنغافورة.

قال تشارلز كاسكاريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسوس، إن الطلب على حلول الشركات الخاصة بالشركة قد تسارع بشكل أسرع بكثير مما توقعته الشركة.

تأسست باكسوس في عام ٢٠١٢، وظهرت كلاعب رئيسي في الصناعة يسمح للمستخدمين بترميز الأصول الرقمية وحفظها وتداولها وتسويتها. وقد أصدرت باكسوس عملات مستقرة مثل باكسوس ستاندرد المرتبطة بالدولار الأمريكي وباكس غولد المدعومة بالذهب.