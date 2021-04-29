فانتوم تشهد زيادة بنسبة ٥٢٪ بعد ترقية الشبكة

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 06:48 مساءً - شهد توكن منصة العقود الذكية فانتوم، FTM، زيادة في الأسعار بنسبة ٥٢٪ حتى صباح الخميس بعد التنفيذ الناجح لترقية الشبكة الجديدة.

ويأتي آخر تحديث لفانتوم باسم غو-أوبرا، ويقدم مجموعة من التغييرات التقنية التي، وفقًا لشرح حديث لمؤسسة فانتوم فاونديشن، تجعل الشبكة أسرع وأكثر كفاءة وأكثر موثوقية.

تم الإعلان عن اكتمال الترقية في الساعة ٥:٤٢ صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق + ١) يوم الخميس. وقد مرت ساعتان قبل أن يصل سعر عملة FTM إلى ذروته وسط ارتفاع أدى إلى ارتفاع قيمته بنسبة ٥٢٪ مقارنة باليوم السابق.

حيث ارتفع سعر العملة من ٠,٤٦١٨٢١ دولار أمريكي إلى ٠,٧٠٥٠٦٩ دولار أمريكي في الفترة التي تسبق ترقية يوم الخميس وبعدها.

لا تستخدم فانتوم بلوكتشين بالمعنى التقليدي للكلمة ولكنها تعتمد بدلًا من ذلك على تقنية المخطط البياني الدوري الموجه. ويسمح هذا بالتأكيد غير المتزامن للمعاملات، مما يعني أنه لا يتعين على المستخدمين تكوين قائمة انتظار واحدة لمساحة الكتلة كما هو الحال في بلوكتشين النموذجي.

وفقًا لمؤسسة فانتوم فاونديشن، فإن ترقية غو-أوبرا تجعل فانتوم أكثر كفاءة في معالجة المعاملات، مما يقلل وقت التأكيد إلى ثانية واحدة. كما أنه يقلل الوقت الذي تستغرقه العقد للمزامنة مع الشبكة إلى ربع ما كانت عليه سابقًا.

نما تقييم فانتوم بأكثر من ٤٠٠٠٪ منذ بداية عام ٢٠٢١، حيث استمر سعر العملة في الارتفاع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. ويوم الأربعاء، تلقت مؤسسة فانتوم فاونديشن استثمارًا إضافيًا بقيمة ١٥ مليون دولار من هايبرتشين كابيتال، مما يمثل زيادة بنسبة ١٠٠٪ في الاستثمار الأولي للشركة.