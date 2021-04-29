بكين تحقق في مزارع تعدين العملات المشفرة لتحسين كفاءة الطاقة

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 12:49 مساءً - أفادت تقارير أن سلطات بكين تجري عمليات تفتيش لمراكز بيانات تعدين العملات المشفرة لفهم تأثيرها على استهلاك الطاقة بشكل أفضل، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس.

حيث أرسل مكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء إشعارًا طارئًا إلى مشغلي مراكز البيانات في المدينة يطلب منهم الإبلاغ عما إذا كانوا يشاركون في تعدين بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى. ويطلب الإشعار من مراكز البيانات الإبلاغ عن كمية الطاقة التي يستهلكها تعدين العملات الرقمية، حسبما يشير التقرير.

وقال مسؤول بالمكتب إن متلقي الإشعار يشملون أكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين. وأشار إلى أنه لم يكن على علم بالسبب وراء المبادرة، أو أنها جزء من حملة وطنية.

تأتي هذه الأخبار وسط تعافي معدل هاش بيتكوين، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا في منتصف أبريل بسبب انقطاع التيار الكهربائي الهائل في مركز التعدين الصيني في شينجيانغ. بعد انخفاضه إلى ١٠٦ مليون تيراهاش في الثانية يوم ١٧ أبريل، انتعش معدل هاش بيتكوين إلى حوالي ١٦٦ مليون تيراهاش يوم ٢٨ أبريل.

معدل هاش بيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. المصدر: واي تشارتس

حظي استهلاك الطاقة في تعدين العملات المشفرة باهتمام أكبر من المنظمين في الأشهر الأخيرة. بالأمس، جادل مسؤول حكومي سابق بأن تعدين العملات المشفرة كان المحرك الرئيسي لأزمة الطاقة في قيرغيزستان. وفي أواخر فبراير، اقترحت سلطات منطقة الحكم الذاتي الصينية في منغوليا الداخلية إغلاق جميع منشآت التعدين المشفرة بحلول نهاية أبريل لتقليل استهلاك الطاقة.