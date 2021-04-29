باينانس قد تواجه غرامات باهظة بسبب توكنات الأسهم حسبما تحذر الهيئة التنظيمية الألمانية

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 12:49 مساءً - اجتذبت محاولات باينانس لربط الأسواق التقليدية بمجال العملات المشفرة في شكل توكنات أسهم مجزأة انتباه الهيئة التنظيمية المالية في ألمانيا.

وقد حذرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin) يوم الأربعاء من أن أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة قد تواجه غرامات باهظة لإطلاق توكنات تتبع الأوراق المالية دون مصاحبة نشرة المستثمرين.

أطلقت باينانس توكنات الأسهم المجزأة لأبل ومايكروستراتيجي ومايكروسوفت يوم ٢٦ أبريل، مما أضاف إلى التوكنات لكوين بيز وتسلا التي تم إطلاقها في وقت سابق من الشهر. استخدمت البورصة شركة الأسهم الألمانية سي إم-إكويتي إيه جي للاحتفاظ بـ "محفظة الإيداع الخاصة بالأوراق المالية الأساسية" والتي تدعي باينانس أنها توفر الدعم المالي الكامل للتوكنات.

وقالت الهيئة التنظيمية إن فشل باينانس في تقديم نشرة إصدار للمستثمر لأي من توكنات الأسهم التي أطلقتها كان انتهاكًا لقانون الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي وقد يؤدي إلى مواجهة باينانس غرامة قدرها خمسة ملايين يورو (٦ ملايين دولار).

وقد صرحت الهيئة: "لدى هيئة الرقابة المالية الاتحادية أسباب للاشتباه في أن باينانس ألمانيا تبيع أسهمًا في ألمانيا في شكل "توكنات الأسهم" دون تقديم النشرات اللازمة".

وأضافت الهيئة التنظيمية: "يرجى الأخذ في الاعتبار أن استثمارات الأوراق المالية يجب أن تتم فقط على أساس المعلومات الضرورية".

كانت المتحدثة باسم الشركة "جيسيكا يونغ" قد أخبرت بلومبرغ في وقت سابق أن البورصة تعتزم الامتثال لمتطلباتها التنظيمية القضائية المختلفة، وستتخذ خطوات لتصحيح الأمر.

قال جونغ: "تأخذ باينانس التزامات الامتثال الخاصة بها على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات المنظم المحلي أينما نعمل. وسنعمل مع الهيئات التنظيمية لمعالجة أي أسئلة قد تكون لديهم".