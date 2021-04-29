مستقبلك في التكديس: جامعة وايومنغ تخصص ٤ ملايين دولار لتكديس ثلاث عملات

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 11:41 صباحاً - تخصص جامعة وايومنغ ٤ ملايين دولار للعقد الجارية وتكديس ما لا يقل عن ثلاث عملات مشفرة.

تمت مشاركة الأخبار على تويتر يوم ٢٨ أبريل من قبل كايتلين لونغ، وهي عضو معين في وايومنغ بلوكتشين ولجنة فاينتك سيليكت ومؤسس أفانتي بنك آند ترست - وهو بنك محلي يخدم قطاع الأصول الرقمية.

تشير الوثائق التي نشرها لونغ إلى أن الجامعة خصصت ٤ ملايين دولار من الاستثمارات الإستراتيجية للدولة وصندوق المشاريع لإنشاء وتشغيل وصيانة "العقد ومجمعات الرهان لما لا يقل عن ثلاث عملات مشفرة قابلة للتداول العام".

سيتم تعبئة الإيرادات المتولدة من مجمعات تكديس الجامعة أولًا لتغطية التكاليف التشغيلية، ثم سداد ٤ ملايين دولار إلى صندوق الاستثمار التابع للدولة. وبمجرد سداد الاستثمار، سيتم توزيع الأرباح من حصص الجامعة "لدعم برامج وأنشطة بلوكتشين في الجامعة وكليات المجتمع في جميع أنحاء الولاية".

إن إنفاق الأرباح المتولدة من خلال التكديس مشروط بمطابقة الجامعة لكل ١ دولار مخصص من صندوق الاستثمار مع ٢ دولار على الأقل في التبرعات الخاصة أو من الحسابات الاحتياطية للحرم الجامعيأشاد كريس روثفوس، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في الهيئة التشريعية لولاية وايومنغ ورئيس لجنة بلوكتشين ولجنة التكنولوجيا المالية بالولاية، بالجهود الجبارة التي بذلتها اللجنة في الحصول على التشريع.

وقد رد العديد من مستخدمي تويتر على منشور بونغ بتكهنات بأن كاردانو (ADA) قد يكون أحد الأصول التي تنوي الجامعة المشاركة فيها.

شارك أحد المعلقين رابطًا إلى معلومات حول تجمع التكديس تم تحديده بواسطة كاردانو ستيكينغ.إنفو على أنه يتم تشغيله بواسطة مختبر بلوكتشين المتقدم التابع لجامعة وايومنغ. حتى كتابة هذه المقالة، سكت المجموعة أقل من ١٠ كتل، وتعهدت بحوالي ٦٠ ألف دولار من ADA.