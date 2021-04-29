إلغاء خمسة دعاوى جماعية مقترحة في مجال العملات المشفرة بشأن أوراق مالية غير مسجلة في نيويورك

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 11:41 صباحاً - تم إلغاء خمس دعاوى قضائية جماعية مقترحة ضد شركات العملات المشفرة طواعية دون تحيز في المحاكم الفيدرالية في نيويورك - دون تكاليف أو أتعاب محامي لأي طرف.

إن كوانت ستامب وستيتوس ريسرش وسيفيك تكنولوجيز وإتش دي آر غلوبال تريدينغ وكايدكس قد تفادت ورطة كبيرة، ولكن القضايا ذات الصلة لا زالت مستمرة.

والدعاوى القضائية الجماعية الخمس التي تم رفضها يوم ٢٧ أبريل هي جزء من مجموعة من ١١ دعوى رفعتها شركتا المحاماة سيلندي وغاي بي إل إل سي روش فريدمان قبل عام. وقد اتهمت الدعاوى القضائية العديد من شركات العملات المشفرة بالتسبب في ضرر للمستثمرين من خلال بيع الأصول الرقمية التي يُزعم أنها أوراق مالية غير مرخصة بدون ترخيص سمسرة، وتضليل المستثمرين، والانخراط في التلاعب بالسوق.

ومع ذلك، لم يتمكن المدعون من تقديم أدلة قوية على الأضرار التي لحقت بالمستثمرين من البيع المزعوم للأوراق المالية غير المرخصة، وبحسب ما ورد مهد حكمان قضائيان سابقان لصالح بي بي بروتوكول وبيبوكس الطريق أمام عمليات الإلغاء. في غضون أيام من حكم بيبوكس، رفعت الفرق القانونية الخمسة القرار إلى القضاة الذين يشرفون على قضاياهم.

ولا تزال القضايا المرفوعة ضد باينانس وكيو كوين وترون وبيتميكس التابعة لإتش دي آر غلوبال قيد التشغيل وفقًا لملفات المحكمة.

في مدونة أمس، رحبت مديرة التسويق نانسي لي لشركة الهوية اللامركزية سيفيك تكنولوجيز بنهاية الإجراءات:

"يشير إلغاء هذه القضية إلى نهاية عملية طويلة وصعبة من أجل سيفيك. خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أن الشركة ظلت واثقة من أننا سننتصر، ليس فقط نيابة عن سيفيك، ولكن لدعم نظام العملات المشفرة البيئي بشكل عام."

وأضافت لي: "مع ذلك، أحيانًا لا يكون التواجد في الجانب الصحيح من الحجة أمرًا كافيًا (وكنا على صواب)، لذلك من خلال إحساس معين بالانتصار، نضع علامة على هذا في عمود الفوز لسيفيك والعملات المشفرة."

قد تنتهي الدعوى الجارية ضد شركة تطوير برامج بلوكتشين ومقرها الصين، ترون فاونديشن، بنتائج مماثلة مع ادعاءات بأن الدعوى رفعت خارج الموعد النهائي للتقادم.

قدمت ترون طلبًا لرفض الدعوى "المعيبة قاتلة" يوم ١٥ ديسمبر، بحجة أن المدعين فشلوا في ادعاء الضرر، وأنهم استمروا في شراء TRX بعد أن أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إطار العمل الخاص بالأوراق المالية في أبريل ٢٠١٩.

وتذكر الدعوة: "لو قرأ المدعون تقرير الإصدار الرسمي، لكانوا قد رأوا أن ترون قد حذرت من أنه على الرغم من أن TRX لم يكن مقصودًا أن يكون أوراقًا مالية، فإن الإشراف الحكومي المستقبلي أو الإجراءات التنظيمية قد تؤثر على ترون وتوكن TRX، بما في ذلك "سعر واستقرار" التوكن واستخدامه في بلوكتشين".

مهد الطريق لإلغاء هذا الأسبوع من دعوى قضائية ضد شركة بانكور التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها بشأن مؤسسة بي بي بروتوكول التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، والتي تم رفضها في فبراير بسبب فشل المدعي في إظهار الأضرار التي تسببت فيها، حيث أشارت المحكمة أيضًا إلى عدم وجود اختصاص شخصي.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، تم إلغاء الدعوى الجماعية التي استهدفت بيبوكس، بعد أن تم تقديم الشكوى خارج الموعد النهائي للتقادم، مع إشارة القاضي أيضًا إلى أن المدعين يفتقرون إلى حجة في دعاوى ضد خمسة توكنات لم يشتروها، وفشلوا في إظهار الإصابة التي حدثت لأعضاء الدعوى الجماعية الآخرين الذين اشتروا التوكنات بالفعل.