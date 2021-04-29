مطاعم المأكولات البحرية بوبا غامب شريمب ستبدأ في قبول مدفوعات بيتكوين

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 02:42 صباحاً - ستبدأ العديد من سلاسل المطاعم التي تديرها الشركة الأم لاندريز في قبول بيتكوين كشكل من أشكال الدفع مقابل الوجبات.

ففي مقابلة مع سي إن بي سي أمس، قال رئيس لاندريز والرئيس التنفيذي تيلمان فيرتيتا إن "٨٠٪ إلى ٩٠٪" من العلامات التجارية لمطاعم الشركة - بما في ذلك مورتون ذا ستيكهاوس وماسترو - ستقبل بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى خلال الـ ٩٠ يومًا القادمة. وقد أوضح فيرتيتا أن هذه الخطوة كانت خطوة نحو إدخال العملات المشفرة في الاتجاه السائد.

قال الرئيس التنفيذي لشركة لاندريز: "إنه لأمر مدهش مدى بساطة المعاملة [المشفرة]، وهي موجودة لتبقى. هذا هو المكان الذي توجد فيه، ومن المحتم أن يحدث هذا".

شركة بوبا غامب شريمب، المستوحاة من فيلم فورست غامب إنتاج عام ١٩٩٤ من بطولة توم هانكس، لديها أكثر من ٣٠ مطعمًا في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والصين وإندونيسيا والمكسيك وكندا وجزر ماريانا و دولة قطر. تمتلك فيرتيتا أيضًا متجرًا لبيع السيارات الفاخرة في هيوستن يسمى بوست أوك موتورز كارز، والذي كان يقبل BTC منذ عام ٢٠١٨.

بعض سلاسل الطعام والمطاعم رفيعة المستوى مفتوحة الآن لقبول بيتكوين، ولكن تقلب العديد من العملات المشفرة قد يجعل من الصعب استخدامها كوسيلة موثوقة للتبادل. فقد أغلق أول بار ومطعم يقبل BTC كشكل من أشكال الدفع - روم ٧٧ في ألمانيا - أبوابه في أكتوبر بعد أكثر من عشر سنوات على ما يبدو بسبب القيود المفروضة من الوباء.