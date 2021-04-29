كويك سواب (QUICK) تحقق ارتفاعًا بنسبة ٤٢٠٪ حيث تجذب شبكة الطبقة الثانية بوليغون (MATIC) سيولة جديدة

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 02:42 صباحاً - مع تقدم شبكة إيثريوم على طول المسار البطيء والثابت نحو إيثريوم ٢.٠ والانتقال الكامل إلى إثبات الحصة، نشأت حلول الطبقة الثانية كأفضل حل للتحديات الحالية المرتبطة برسوم الغاز المرتفعة وازدحام الشبكة.

وأحد حلول الطبقة الثانية الذي ظهر كخيار أفضل لمشاريع التمويل اللامركزية والمتداولين هو بوليغون، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاع سعر توكن MATIC الخاص بها نحو ارتفاعات جديدة بسبب زيادة النشاط في البورصة اللامركزية كويك سواب.

مخطط زوج بوليغون مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه بعد وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٠,٣٤ دولار يوم ٢٥ أبريل، ارتفع سعر MATIC بنسبة ١٦١٪ خلال الأيام الثلاثة التالية ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٨٩٧ دولار في ٢٨ أبريل.

سعر QUICK يندفع لأعلى

في حين تم تغطية صعود بوليغون بالكامل بواسطة كوينتيليغراف، فإن البورصة اللامركزية الرئيسية للمشروع، كويك سواب، قد طغت عليها البورصات الأكثر نشاطًا على شبكة إيثريوم الرئيسية، مثل يونيسواب وسوشي سواب.

وقد أدى الارتفاع المفاجئ في حجم تداول MATIC خلال الأسبوع الماضي إلى زيادة كبيرة في الطلب على QUICK. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة ٤٢٠٪ في سعر QUICK من ١٨٩ دولارًا يوم ٢٥ أبريل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٩٧٧ دولارًا في ٢٧ أبريل حيث بلغ حجم تداول التوكن ١٨,٩ مليون دولار في فترة ٢٤ ساعة.

مخطط زوج QUICK مقابل الدولار الأمريكي لمدة ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

كان النشاط في البورصة ثابتًا نسبيًا طوال شهر أبريل حتى عكست الشراكات الجديدة في بوليغون تزايد المشاعر الصعودية لدى المستثمرين.

يتزايد الطلب على التوكنات المستندة إلى بوليغون بفضل قائمة متزايدة من المشاريع ذات الأسماء الكبيرة التي تم ربطها بحل الطبقة الثانية، بما في ذلك إعلان ٣١ مارس من منصة الإقراض التمويل اللامركزي آيف. فبعد أن أعلنت آيف أنها ستطلق على شبكة بوليغون، تجاوز إجمالي القيمة المغلقة في منصة آيف مليار دولار.

تم أيضًا ترحيل العديد من مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) بما في ذلك أوبن سي وديسنترالاند إلى بوليغون وهي متوفرة في بورصة كويك سواب اللامركزية، مما يساعد على تعزيز النشاط على المنصة.وصلت السيولة والحجم في كويك سواب إلى مستويات قياسية جديدة في ٢٧ أبريل، حيث تجاوز حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة في البورصة اللامركزية ١٩٠ مليون دولار، وأصبح إجمالي السيولة الآن أعلى من ٢٨٧ مليون دولار.

سيولة كويك سواب والحجم على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كويك سواب

نظرًا لأن نشاط التمويل اللامركزي يبدأ في الارتفاع مرة أخرى ويبدأ عدد متزايد من المحللين في التنبؤ بأن هناك موسمًا جديدًا للعملة البديلة قيد التنفيذ، فإن النظام البيئي بوليغون وبورصة كويك سواب اللامركزية الخاصة به يمكن أن يجذب المزيد من السيولة، خاصة إذا اختار مستخدمو إيثريوم استخدام جسر MATIC للتحول إلى بيئة منخفضة الرسوم مكونة من طبقتين.

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