"من الاتصال الهاتفي إلى النطاق العريض": مدير تنفيذي في بانكو سانتاندير يتحدث عن استخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة في التمويل

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 12:48 صباحاً - أعلن جون ويلان، رئيس مختبر بلوكتشين التابع لشركة بانكو سانتاندير في مدريد، مؤخرًا عن إمكانية زيادة اعتماد تكنولوجيا السجلات اللامركزية في التمويل السائد.

ففي حديثه خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها فاينتيك سيرج وفيوتشر بلوكتشين ساميت يوم الأربعاء، قال ويلان:

"يمكنني أن أتخيل مستقبلًا حيث توجد شبكة تسوية عالمية لفئة أصول من الأوراق المالية تعمل في طبقة ثانية خاضعة للتحكم الكامل، خاصة، ومرخصة أعلى شبكة بلوكتشين العامة."

وفي حين أقر ويلان بأن شبكات بلوكتشين العامة الحالية قد لا تكون محسّنة للمعاملات عالية التردد، فقد سلط الضوء على ملاءمتها للتسويات في مجال الخدمات المالية.

حيث قال ويلان إن "التسوية ليست شيئًا يجب أن يحدث على الفور"، مضيفًا: "عادةً ما تكون التسوية في السوق المالية T + ٥ - حيث نتفق على صفقة وننتظر خمسة أيام للتسوية".

بالنسبة إلى ويلان، يرى أصحاب المصلحة في صناعة الخدمات المالية إمكانات كبيرة في تقليل إنتاجية التسوية عبر شبكات بلوكتشين.

وقد ذكر رئيس الأصول الرقمية في بانكو سانتاندير أيضًا أن استخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة في التمويل السائد يحتاج إلى الوصول إلى نقطة يصبح فيها ERC-٢٠، أو أي معيار توكنات آخر قائم على بلوكتشين، مناسبًا للاستخدام فيما أطلق عليه ويلان "التمويل اللامركزي المنظم" أو "reg-DeFi."

كذلك تطرق ويلان أيضًا إلى الإعلان الأخير عن أن بانكو سانتاندير كانت واحدة من ثلاث مؤسسات مالية اختارها بنك الاستثمار الأوروبي لإصدار سندات رقمية بقيمة ١٠٠ مليون يورو (١٢٠ مليون دولار) لمدة عامين. ووفقًا للمدير التنفيذي للبنك، فإن السجل القانوني للملكية قائم بالكامل على سلسلة بلوكتشين إيثريوم العامة.