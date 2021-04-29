هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤجل القرار بشأن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من فان إيك حتى يونيو

تام شمس - الخميس 29 أبريل 2021 12:48 صباحاً - مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية النافذة الأصلية البالغة ٤٥ يومًا للموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، من شركة إدارة الأصول فان إيك.

ووفقًا لتقرير من هيئة وراق المالية والبورصات اليوم الأربعاء، ستدفع الهيئة التنظيمية الموعد النهائي للموافقة أو الرفض من صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الخاص بشركة فان إيك من ٣ مايو إلى ١٧ يونيو، أي ٤٥ يومًا إضافيًا.

وقد صرح مساعد سكرتير هيئة الأوراق المالية، جيه ماثيو ديليسديرنييه في التقرير قائلًا: "ترى الهيئة أنه من المناسب تحديد فترة أطول لاتخاذ إجراء بشأن تغيير القاعدة المقترح بحيث يكون لديها الوقت الكافي للنظر في تغيير القاعدة المقترح والتعليقات الواردة".

قدمت فان إيك الأوراق للتقدم بطلب لإصدار صندوق بيتكوين المتداول في البورصة إلى الهيئة الشهر الماضي بعد أن سحبت شركة إدارة الأصول طلبًا مشابهًا قدمته في يناير بالشراكة مع شركة بلوكتشين الناشئة "سوليد إكس". وقد قدمت كل من فالكيري ديجيتال أسيتس وفيديليتي إنفستمنتس بالفعل طلبات إلى الهيئة لتشكيل صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في يناير ومارس على التوالي.

تتمتع الهيئة التنظيمية بالقدرة على تمديد نافذة المداولات حتى ٢٤٠ يومًا قبل إصدار القرار النهائي، مع إعلان تمديدات ٤٥ و٤٥ و٩٠ و٦٠ يومًا بشكل منفصل. وإذا استمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تأخير قرارها بشأن فان إيك، فقد لا تتلقى الشركة إجابة نهائية حتى منتصف نوفمبر.