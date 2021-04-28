إس بي آي تضاعف أرباح أعمال العملات المشفرة خلال السنة المالية الماضية

تام شمس - الأربعاء 28 أبريل 2021 08:55 مساءً - ضاعفت مجموعة إس بي آي المالية اليابانية العملاقة إجمالي أرباح أعمالها في مجال العملات الرقمية بأكثر من الضعف خلال السنة المالية التي انتهت في مارس.

ففي يوم الأربعاء، أصدرت إس بي آي تقريرًا عن النتائج المالية للشركة، كشف أن أرباحها المدعومة بالعملات المشفرة قبل الضرائب خلال السنة المالية الماضية بلغت ١٨,٩ مليار ين (١٧٤ مليون دولار). وقالت الشركة إن المبلغ يزيد بمقدار ١٠ مليارات ين (٩٢ مليون دولار) عن إجمالي الربح قبل الضريبة المسجلة خلال السنة المالية السابقة.

يضم قسم العملات المشفرة في إس بي آي العديد من الشركات، بما في ذلك منصة تداول العملات المشفرة إس بي آي في سي تريد وذراع التعدين إس بي آي كريبتو ومنصات تداول العملات المشفرة المكتسبة حديثًا مثل تاوتاو وبي تو سي تو. حيث اشترت إس بي آي حصة ٩٠٪ في بي تو سي تو، مما يجعلها شركة تابعة في ديسمبر ٢٠٢٠، بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على بورصة تاو تاو للعملات المشفرة في أكتوبر.

في التقرير، تشير إس بي آي دعمها المستمر لأرباح ريبل كجزء من برنامج مزايا مساهمي الشركة ريبل.

وقد كررت الشركة أيضًا التزامها بإنشاء بورصة أصول رقمية مقرها سنغافورة بالتعاون مع بورصة سيكس الرقمية ومقرها سويسرا. حيث صرحت الشركة: "نحن نهدف إلى زيادة سيولة الأصول والخدمات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين من خلال التعاون مع مجموعة سيكس، التي تتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة في التعامل مع المستثمرين المؤسسيين".

كما أشارت إس بي آي إلى خططها لإنشاء بورصة رقمية بالتعاون مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية. ومن المتوقع أن تبدأ المنصة، التي يطلق عليها اسم بورصة أوساكا الرقمية، تداول الأوراق المالية الرقمية في عام ٢٠٢٣.

كانت إس بي آي قد سلطت الضوء سابقًا على التأثير الإيجابي للعملات المشفرة على أعمالها، حيث أفادت بأن زيادة عائدات تداول أوراق إس بي آي المالية في عام ٢٠١٩ جاءت بفضل جناحها الاستثماري للعملات المشفرة.