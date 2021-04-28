متصفح الويب أوبرا يدمج أسماء نطاق .crypto للمستخدمين على أي جهاز

تام شمس - الأربعاء 28 أبريل 2021 08:55 مساءً - يعمل متصفح الويب الصديق للعملات المشفرة "أوبرا" على توسيع تكامله لصفحات الويب اللامركزية التي يوفرها مزود اسم مجال بلوكتشين أنستوبابل دومينز - وهي شركة بلوكتشين مدعومة من قبل تيم درابر المدافع عن بيتكوين (BTC) رفيع المستوى.

وقد صرح متصفح أوبرا يوم الأربعاء إن مستخدمي المتصفح على أي نظام أساسي - آي أو إس أو أندرويد أو ويندوز أو ماك أو لينكس - سيستفيدون الآن من التكامل الأصلي الكامل لأسماء نطاقات أنستوبابل دومينز.

تعمل هذه الخطوة على توسيع الوصول إلى صفحات الويب اللامركزية لجميع المستخدمين النشطين شهريًا في أوبرا والذين يزيد عددهم عن ٣٢٠ مليون مستخدم وتمييز أوبرا بين متصفحات الويب السائدة في دعم نظام اسم النطاق الذي لا يمثل جزءًا من خدمة اسم المجال المهيمنة.

يتم سك أسماء نطاقات .crypto كتوكنات غير قابلة للإتلاف على بلوكتشين إيثريوم، مما يوفر لمنشئيهم التحكم الكامل وحقوق الملكية على صفحاتهم. عادةً ما تُباع أسماء نطاقات .crypto كتوكنات غير اقبلة للإتلاف مقابل أقل من ٤٠ دولارًا، على الرغم من بيع المزيد من العناوين المرغوبة مثل win.crypto وgambling.crypto وhotels.crypto مقابل ١٠٠٠٠٠ دولار لكل منها في مارس من هذا العام.

نظرًا للتكامل الأصلي، فإن الوصول إلى مواقع .crypto سهل مثل عنوان .com التقليدي. وبالنسبة لمستخدمي الويب اللامركزي على أوبرا، فهناك راحة إضافية تتمثل في أنه يمكن استخدام أسماء نطاقات crypto بدلًا من عناوين بلوكتشين الأبجدية الرقمية غير العملية المستخدمة في عمليات الدفع عبر محافظ العملات المشفرة والبورصات.

علاوة على ذلك، نظرًا لدعم أوبرا لـ IPFS، يمكن للمستخدمين استرداد مواقع .crypto من شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر بدلًا من مزود خدمة سحابية أو خادم. IPFS هو اختصار لنظام الملفات إنتربلانيتاري، وهو بروتوكول وسائط تشعبية من نظير إلى نظير لتخزين البيانات ومشاركتها في نظام ملفات موزع.