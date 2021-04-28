شركة الألعاب اليابانية العملاقة "نيكسون" تستثمر ١٠٠ مليون دولار في بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 28 أبريل 2021 08:41 صباحاً - أصبحت شركة تطوير الألعاب اليابانية الرائدة "نيكسون" أحدث شركة مدرجة في البورصة تقوم باستثمار كبير في بيتكوين.

ففي ٢٨ أبريل، أعلنت نيكسون أنها اشترت ١٧١٧ بيتكوين مقابل ١٠٠ مليون دولار تقريبًا بمتوسط ​​سعر ٥٨٢٢٦ دولارًا لكل منها بعد الرسوم. وأشارت الشركة إلى أن الاستثمار يمثل أقل من ٢٪ من "إجمالي النقد والنقد المعادل المتاح". حيث صرح أوين ماهوني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيكسون:

"إن شرائنا لبيتكوين يعكس استراتيجية منضبطة لحماية قيمة المساهمين والحفاظ على القوة الشرائية لأصولنا النقدية. ففي البيئة الاقتصادية الحالية، نعتقد أن بيتكوين توفر استقرارًا وسيولة على المدى الطويل مع الحفاظ على قيمة أموالنا للاستثمارات المستقبلية".

وأضاف ماهوني أن بيتكوين هي "شكل من أشكال النقد من المرجح أن يحتفظ بقيمته، حتى لو لم يتم الاعتراف به على نطاق واسع على هذا النحو بعد."

يأتي استثمار نيكسون في أعقاب موجة من مخصصات بيتكوين الكبيرة من الشركات الرائدة عالميًا، حيث بدأت مايكروستراتيجي هذا الاتجاه في أغسطس ٢٠٢٠ عندما اشترت ٢١٠٠٠ بيتكوين مقابل ٢٥٠ مليون دولار، تليها سكوير بشراء ٥٠ مليون دولار في أكتوبر، وتسلا باستثمار ١,٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠.

ووفقًا لبيتكوين ترشاريز، فإن ٣٥ شركة مدرجة في البورصة تحتفظ حاليًا ببيتكوين في ميزانياتها العمومية.

تأسست نيكسون في عام ١٩٩٤، وتصف نفسها بأنها تنتج وتطور وتشغل ألعابًا وعوالم افتراضية على الإنترنت. وقد تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة طوكيو للأوراق المالية في ديسمبر ٢٠١١، وتقوم حاليًا بتشغيل أكثر من ٥٠ لعبة على الإنترنت يمكن لعبها في أكثر من ١٩٠ دولة.