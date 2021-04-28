مجلة تايم تُدرج شركتي عملات مشفرة ضمن قائمة أفضل ١٠٠ شركة مؤثرة

تام شمس - الأربعاء 28 أبريل 2021 04:35 صباحاً - تواصل مجلة التايم تقبل العملات المشفرة، حيث قامت بتسمية ديجيتال كارنسي غروب وكوين بيز في قائمة المجلة لأفضل ١٠٠ شركة مؤثرة في عام ٢٠٢١.

وقد تم نشر قائمة أفضل ١٠٠ شركة يوم ٢٧ أبريل، وهي تؤكد على التأثير الذي أحدثته شركتي العملات المشفرة العملاقتين على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. تألفت القائمة من أربع فئات مختلفة - الرواد والقادة والمبتكرون والمبدعون.

وقد تم تصنيف ديجيتال كارنسي غروب على أنها ضمن فئة المبدعين إلى جانب أسماء كبيرة أخرى مثل تسلا وهواوي وشوبيفاي وكلوب هاوس. كما أشارت مجلة التايم إلى أن ديجيتال كارنسي غروب "تزيل الغموض عن العملات المشفرة للمستثمرين" من خلال الشركات التابعة لها، وشركة إدارة الأصول غراي سكيل وموقع أخبار العملات المشفرة كوين ديسك. اعتبارًا من اليوم، تمتلك غراي سكيل ٤٥,٥ مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، أو AUM:

"في يناير ٢٠٢٠، أصبح صندوق بيتكوين ترست التابع لشركة غراي سكيل أول منتج مالي مدعوم بالكامل بعملة رقمية يقدم تقاريره إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات - مما فتح الصندوق الاستئماني (وبالتالي بلوكتشين) أمام المزيد من المستثمرين المحتملين."

وفي حين كان أداء غراي سكيل ضخمًا خلال العام الماضي، فإن إدراج الشركة الأم في القائمة قد يتأثر أيضًا بالشراكة الأخيرة مع التايم. إذ تتعاون المجلة وشركة غراي سكيل لنشر سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية القائمة على العملات المشفرة، مع موافقة مجلة التايم أيضًا على الدفع بواسطة غراي سكيل في بيتكوين والاحتفاظ بعملات BTC في ميزانيتها العمومية.

تم إدراج كوين بيز ضمن فئة العمالقة إلى جانب الشركات العملاقة الكبرى مثل فيسبوك وعلي بابا وغوغل وولمارت وأمازون. وقد وُصفت البورصة بأنها "تعزز مصداقية العملات المشفرة" في إشارة إلى إدراجها المباشر في بورصة ناسداك يوم ١٤ أبريل. حققت البورصة إيرادات في الربع الأول من هذا العام أكثر من عام ٢٠٢٠ بأكمله، حيث تم الإبلاغ عن ١,٨ مليار دولار في الربع الأول مقارنة بحوالي ١,٢ مليار دولار في كل العام الماضي:

"لقد كان عامًا ضخمًا بالنسبة للعملات المشفرة، ولكن لم يتم التحقق من صحة أي شيء مثل الإدراج المباشر لشركة كوين بيز يوم ١٤ أبريل، والتي تدير بورصة حيث يشتري ٥٦ مليون مستخدم ويبيعون بيتكوين وغيرها الكثير من العملات. أنهت كوين بيز يومها الأول من التداول بقيمة تقارب ٨٦ مليار دولار - مما يجعلها أكبر بورصة مالية أمريكية من حيث القيمة، ومنح العملات المشفرة دفعة من الثقة ضمن وول ستريت".

تعد إضافة كوين بيز وشركة ديجيتال كارنسي غروب خطوة أخرى على طريق القبول السائد للعملات المشفرة. فمنذ فترة وجيزة، كان من الصعب تخيل ترقية الثنائي إلى شركة المؤسسات المشهورة في قائمة أفضل ١٠٠ شركة مثل ديزني وبي بي BP وباي بال وأديداس وسبوتيفاي وإير بي إن بي.

نُشرت مجلة التايم لأول مرة في مارس ١٩٢٣، واستمرت المجلة بصيغتها الورقية وعبر الإنترنت في تعريض نفسها لعالم العملات المشفرة بشكل تدريجي. ففي مارس، باعت المجموعة الأولى من أغلفة المجلات المرمزة كتوكنات غير قابلة للإتلاف بالمزاد العلني، حيث بيعت توكنات الأغلفة غير القابلة للإتلاف الأعلى مبيعًا بما يقرب من ٢٥٠ ألف دولار.

كذلك أعلنت الأسبوع الماضي عن شراكة مع كريبتو دوت كوم لقبول مدفوعات العملات المشفرة لمرة واحدة مقابل اشتراكها الرقمي لمدة ١٨ شهرًا، مما يوفر استردادًا نقديًا بنسبة ١٠٪ للقراء الذين دفعوا بعملة CRO الخاصة بكريبتو دوت كوم.