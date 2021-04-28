تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق لسعر إيثريوم بعد انخفاض تكاليف الغاز وانتعاش التمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 28 أبريل 2021 12:49 صباحاً - يستمر الاعتماد السائد للعملات المشفرة في الوصول إلى مستويات عالية جديدة في عام ٢٠٢١ بفضل نمو القطاعات الشعبية مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

لم يكن النمو الهائل الذي شهدناه خلال العام الماضي ممكنًا لولا شبكة إيثريوم (ETH)، التي شهدت سعرها يرتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم ٢٧ أبريل بعد الإطلاق الناجح لتحديث "برلين" يوم ١٥ أبريل.

مخطط إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو ارتفاع سعر إيثريوم بنسبة ٢٧٪ خلال الأيام الخمسة الماضية من أدنى مستوى عند ٢١٠٧ دولارات يوم ٢٥ أبريل إلى مستوى قياسي جديد عند ٢٦٨٠ دولارًا يوم ٢٧ أبريل حيث يبدو أن العملات البديلة تكتسب زخمًا.

زوج إيثريوم مقابل بيتكوين يتنبأ بالخطوة

ظهرت علامات الاختراق الوشيك لبعض الوقت حسبما أشار راؤول بول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ريل فيجن غروب.

فبعد تغيير السعر بوم ٢٤ أبريل عندما انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى ٤٦٠٠٠ دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى فوق ٥٤٠٠٠ دولار، جنت إيثريوم مكاسب مع أعلى عملة مشفرة.

وقد أثرت الصراعات مع ارتفاع تكاليف المعاملات وأوقات التأكيد البطيئة بشكل كبير على سعر إيثريوم خلال الشهرين الماضيين حيث أدت الإثارة حول التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف إلى زيادة النشاط على الشبكة.

بعد تنفيذ ترقية برلين بنجاح يوم ١٥ أبريل، بدأ متوسط ​​رسوم الغاز في الانخفاض إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة مما أدى إلى زيادة حجم التداول في أهم البورصات اللامركزية مثل يونيسواب (UNI) وسوشي سواب (SUSHI).ومع عمل غالبية بروتوكولات التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف الأعلى حاليًا على إيثريوم، أدى ارتفاع النشاط إلى ارتفاع سعر إيثريوم بشكل أسرع من بيتكوين على المدى القصير كما توقع العديد من المحللين.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية ي اكتشاف توقعات صعودية لإيثريوم يوم ٥ أبريل، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر إيثريوم. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لإيثريوم في الاتجاه الصعودي يوم ٢٣ أبريل وسجلت درجة عالية بلغت ٧١ يوم ٢٥ أبريل، أي قبل خمس ساعات تقريبًا من بدء السعر في الارتفاع بنسبة ١١٪ خلال اليومين المقبلين.

مع النشاط المرتبط بالتمويل اللامركزي مرة أخرى في الاتجاه الصعودي وبناء الإثارة لإيثريوم ٢.٠ والانتقال الكامل إلى إثبات الحصة، يبدو سعر إيثريوم في وضع جيد ليشهد المزيد من الارتفاع.

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