تركيا قد تنشئ بنكًا وصيًا مركزيًا في أعقاب الاحتيال المزعوم في بورصتين رئيسيتين

بعد اعتقال العديد من الموظفين في بورصات العملات المشفرة في تركيا ثودكس وفيبيتكوين الأسبوع الماضي، يقال إن المسؤولين الحكوميين يخططون لإنشاء سلطة بنك مركزي يمكنها حفظ الأصول الرقمية.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، قال مسؤول كبير في الحكومة التركية لم يذكر اسمه إن السلطات المحلية قد تنشئ بنكًا وصيًا مركزيًا يهدف إلى القضاء على مخاطر الطرف المقابل للتعامل في العملات المشفرة. وقد زعم المصدر نفسه أن الحكومة كانت تبحث أيضًا في وضع حد لرأس المال للبورصات ومطالبة المديرين التنفيذيين في شركات العملات المشفرة بالحصول على معرفة أساسية معينة بالعملات الرقمية.

يأتي التقرير في الوقت الذي يُشاع أن مالك ثودكس فاروق فاتح أوزر قد فر إلى ألبانيا بعد مزاعم عن عملية احتيال قد تكون قد احتلت أكثر من ٣٩٠ ألف مستخدم لتبادل العملات الرقمية من أصل ٢ مليار دولار تقريبًا. وقد اعتقلت الشرطة ٦٢ شخصًا على صلة بثودكس حيث قالت البورصة إنها ستوقف التداول والانسحاب، بينما صدر أمر اعتقال دولي بحق أوزير. واليوم، داهمت الشرطة الألبانية منزلًا في تيرانا واحتجزت شخصين زُعم أنهما قدما المساعدة لأوزر، لكنها لم تتمكن من العثور على مالك بورصة العملات المشفرة.

كما أعلنت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة عن احتجاز موظفين من بورصة العملات المشفرة فيبيتكوين من قبل السلطات بسبب مزاعم احتيال مماثلة، وأفادت لاحقًا أن الرئيس التنفيذي إلكير باس كان من بين الأربعة المحتجزين. على الرغم من أن فيبيتكوين قالت على موقعها على الإنترنت إنها ستوقف عملياتها، إلا أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي قد حظر بالفعل حسابات فيبيتكوين وفتح تحقيقًا في الاحتيال المزعوم.