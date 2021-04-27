الشريك المؤسس لشركة بوليغون يجمع ٢,٢ مليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا في الهند

تام شمس - الثلاثاء 27 أبريل 2021 11:55 مساءً - تبرع مجتمع العملات المشفرة بأكثر من ٢,٢ مليون دولار لمساعدة الهند في محاربة عودة ظهور حالات كوفيد-١٩ التي اجتاحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا خلال الشهر الماضي.

أسس سانديب نايلوال، المؤسس المشارك لشركة بوليغون، صندوق إغاثة كوفيد-١٩ لتوفير المزيد من الغذاء واللقاحات والأدوية للمحتاجين. في ٢٤ أبريل، دعا نيلوال متابعيه على تويتر إلى المشاركة من خلال التبرع بالتوكنات لعنوان ERC-٢٠ متعدد التوقيع.

حيث قال نايلوال: "لا يمكنني تحمل هذا بعد الآن، سأقوم بإدارة حملة إغاثة كوفيد بدلًا مما يحدث في الهند". "بحاجة إلى مساعدة من مجتمع العملات المشفرة العالمي."

وقد أفادت التقارير أيضًا أن فيتاليك بوتيرين، مبتكر إيثريوم، تبرع بتوكنات بقيمة ٦٥٠ ألف دولار تقريبًا، وفقًا لماركتس إنسايدر. كما تبرع بالاجي سرينيفاسان، رئيس التكنولوجيا السابق لكوين بيز، بمبلغ ٥٠٠٠٠ دولار.

كذلك تعهد بريت لي، لاعب الكريكيت الأسترالي الشهير، بتقديم ١ بيتكوين (BTC) للصندوق.

تتفجر حوادث كوفيد-١٩ في جميع أنحاء الهند، حيث يتجاوز معدل الإصابة اليومي ٣٥٠٠٠٠ إصابة لمدة خمسة أيام متتالية. وقد أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن ٣٥٢٩٩١ حالة جديدة خلال فترة الأربع وعشرين ساعة السابقة، مع ما لا يقل عن ٢٨١٢ حالة وفاة.

تم الإبلاغ عن أكثر من ١٧,٦ مليون حالة إصابة تراكمية بفيروس كورونا في الهند حتى الآن، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

كان لكوفيد-١٩ تأثير مدمر على الصحة العامة والاقتصاد العالمي، مما أجبر العديد من الدول على إعادة تقييم خطط الاستجابة للأوبئة وسلاسل التوريد والأنظمة الصحية. وعلى الصعيد العالمي، أصيب أكثر من ١٤٨ مليون شخص بهذا المرض الجديد. يعزو جونز هوبكنز أكثر من ٣,١ ملايين حالة وفاة إلى كوفيد.

وبالنسبة للهند، تفاقمت الموجة الثانية من الوباء بسبب مزيج من الخيارات السياسية السيئة، والاتصالات السيئة وإهمال ممارسات الصحة العامة، وفقًا لصحيفة ذا هيندو، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية ومقرها في تشيناي. ويعتقد علماء الصحة في معهد الهند للتكنولوجيا في كانبور أن الحالات قد تبلغ ذروتها في منتصف مايو.