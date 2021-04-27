إطلاق إم ستيبل على بوليغون، على أمل في جذب المستخدمين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار على إيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 27 أبريل 2021 08:41 صباحاً - أصبح بروتوكول التمويل اللامركزي لتوليد العائد "إم ستيبل" هو الأحدث الذي يتبنى حلول تحجيم الطبقة الثانية، حيث أعلن عن نشره على بوليغون (المعروف سابقًا باسم ماتيك) اليوم.

إن حساب التوفير الذي يولد الفائدة في إم ستيبل، واثنان من "عملات ميتا المستقرة المصغرة للحد الأدنى من المخاطر"، وميزات تبادل الأصول متاحة الآن على بوليغون، مما يوفر لمستخدميها رسومًا مخفضة عند مقارنتها بنشر شبكة إيثريوم الرئيسية.

بوليغون عبارة عن شبكة من الطبقة الثانية تقوم بمعالجة المعاملات على السلسلة الجانبية الخاصة بها قبل تجميعها معًا في الكتلة التالية التي تنتجها شبكة إيثريوم الرئيسية.

في إعلان يوم ٢٧ أبريل، أكدت إم ستيبل على الحاجز الذي تشكله أزمة رسوم الغاز الأخيرة في إيثريوم لمهمة قطاع التمويل اللامركزي لإضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل:

"مع معدلات الادخار التي تقترب من الصفر في التمويل التقليدي، يوجد طلب كامن هائل على حساب توفير آمن وموثوق وعالي المردود، وقد تم إنشاء إم ستيبل سيف لتلبية هذا الطلب، ولكن لسوء الحظ، نظرًا لرسوم الغاز الباهظة التي تفرضها إيثريوم مؤخرًا، فقد تم عانى معظم المستخدمين".

كذلك أعرب الرئيس التنفيذي جيمس سيمبسون عن دعمه لحل التوسع من بوليغون قائلًا: "بوليغون قابلة للتطوير، وتقدم معاملات شبه مجانية، وقد اجتذبت مستثمري التمويل اللامركزي من الوزن الثقيل ومعهم سيولة بالمليارات. يتم كل ذلك أثناء ربطك بسلسلة إيثريوم الرئيسية ومجتمعها".

كما أثارت إم ستيبل ثلاثة إصدارات رئيسية قادمة لنشرها على بوليغون، بما في ذلك حوافز السيولة والمعاملات المجانية بالشراكة مع بيكونومي وجسر بين إصدارات بوليغون وشبكة إيثريوم الرئيسية.

يأتي نشر البروتوكول على بوليغون في الوقت الذي يستكشف فيه عدد متزايد من بروتوكولات التمويل اللامركزي حلول الطبقة الثانية، حيث اجتذبت آيف مؤخرًا سيولة بقيمة مليار دولار لإصدارها بوليغون في غضون ١٠ أيام من الإطلاق.