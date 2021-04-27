آيف تطلق الإصدار ٢ برنامج تعدين السيولة الذي يستهدف مقترضي العملات المستقرة

تام شمس - الثلاثاء 27 أبريل 2021 08:41 صباحاً - أطلقت آيف حوافز تعدين السيولة لبروتوكولها الإصدار ٢، ودفعت مكافآت بتوكنات الحوكمة تتجاوز ٢٠٪ للمستخدمين الذين يقترضون عملات مستقرة.

في وقت كتابة هذه المقالة، يمكن للمستخدمين الذين يقومون بإيداع عملات مستقرة في البروتوكول كسب عائد إضافي يتراوح بين ٤,٧٨٪ و١٣,٤٩٪ بالإضافة إلى مكاسبهم المنتظمة في شكل توكنات آيف (stkAAVE). عمليات إيداع بيتكوين المغلفة تدفع أيضًا ٤,٥٩٪ إضافية، في حين أن عمليات إيداع إيثريوم تجني ٢,١١٪ من المكافآت.

ومع ذلك، يبدو أن أعلى المكافآت ستذهب إلى المقترضين من العملات المستقرة، الذين يتلقون حاليًا مكافآت تتراوح بين ٥,١٥٪ و٢٢,٠٥٪

تم تمرير برنامج تعدين السيولة من خلال تصويت على الحوكمة يوم ٢٤ أبريل، حيث من المقرر توزيع ٢٢٠٠ آيف (stkAAVE) على المقرضين والمقترضين حتى ١٥ يوليو، بقيمة تقارب ٨٨٠ ألف دولار بالأسعار الحالية. سيتم مراجعة البرنامج في يوليو.

تم تخصيص أكثر من ثلثي المكافآت لأسواق USDC وUSDT، مع توزيع نسبة ٣٢,٥٪ المتبقية بين أسواق DAI وETH وwBTC وGUSD من آيف. حيث ذكرت آيف:

"يزيد مقترح تحسين آيف رقم ١٦ السيولة في احتياطي النظام البيئي آيف، والذي يمكن استخدامه لتمويل المنح والمطورين والبناة من خلال برنامج منح بقيادة المجتمع."

وقد قال فريق آيف إنهم أرادوا مكافأة التوكنات المستقرة أكثر لتثبيط الاقتراض المحفوف بالمخاطر وتعزيز سيولة العملات المستقرة.

مع ما يقرب من ٤٠٪ من إجمالي القيمة المقفلة الخاص بآيف لا يزال مغلقًا في نسخة التكرار الأولى، تهدف حملة مكافآت الإصدار ٢ أيضًا إلى ترحيل المستخدمين إلى بروتوكولها المحدث. حيث قالت آيف "من خلال تقديم مكافآت تعدين السيولة فقط على آيف الإصدار ٢، فإن مزودي السيولة والمقترضين سوف يهاجرون بشكل طبيعي نحو الإصدار الأمثل".

يتبع البرنامج نجاح مكافآت تعدين السيولة التي تحفز المستخدمين على استكشاف نشر آيف في حل توسيع الطبقة الثانية، بوليغون (المعروف سابقًا باسم ماتيك). أشارت تغريدة في ٢٥ أبريل إلى أن نشر بوليغون من آيف قد تجاوز مليار دولار في إجمالي القيمة المقفلة و٧٢٠٠ مستخدم في غضون عشرة أيام بعد إطلاقه وفقًا لتغريدة يوم ٢٥ أبريل.

ووفقًا لديفاي لاما، يعد آيف حاليًا سادس أكبر بروتوكول التمويل اللامركزي مع إجمال قيمة مقفلة تبلغ بحوالي ٧,٥ مليارات دولار.