سيروم (SRM) يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بينما يكتسب اعتماد سولانا قوة دفع

تام شمس - الثلاثاء 27 أبريل 2021 05:42 صباحاً - أعاد التمويل اللامركزي (DeFi) تشكيل وجه سوق العملات المشفرة على مدار العام الماضي، مما جذب انتباه المستثمرين المؤسسيين والمتداولين الأفراد على حد سواء حيث يواصل القطاع المالي التقليدي الاستعداد لتقنية بلوكتشين.

في حين أن غالبية بروتوكولات التمويل اللامركزي التي تحتوي على قدر كبير من الحجم والقيمة المقفلة في المنصة تعمل على شبكة إيثريوم (ETH)، سمحت الرسوم المرتفعة وأوقات المعاملات البطيئة لمشاريع مثل سيروم (SRM)، وهي البورصة اللامركزية (DEX) التي تعمل على بلوكتشين سولانا (SOL)، لزيادة شعبيتها واكتساب حصة في السوق.

مخطط زوج SRM/USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر SRM قد ارتفع بنسبة ١٢٧٪ خلال اليومين الماضيين من أدنى مستوى عند ٥ دولارات يوم ٢٤ أبريل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١١,٤٧ دولارًا يوم ٢٦ أبريل بفضل الرقم القياسي لحجم التداول على مدى ٢٤ ساعة والبالغ ١,٦٢١ مليار دولار.

شبكة سولانا تكتسب قوة دفع

أحد العوامل الرئيسية في نمو سيروم هو البروز المتزايد لسولانا بلوكتشين، والذي شهد أيضًا ارتفاعًا في أسعاره إلى مستوى قياسي جديد يوم ٢٦ أبريل حيث يواصل المستخدمون والمشاريع الجديدة استكشاف ما تقدمه الشبكة.

مخطط زوج سيروم/تيثر مقابل زوج سولانا/تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يرجع الارتفاع الأخير في سعر SRM جزئيًا إلى العدد المتزايد من واجهات المستخدم الأمامية مثل بونفيدا (FIDA) ورايديوم (RAY) التي توفر الوصول إلى كتب تداول سيروم. وقد ساعد هذا على تعزيز النشاط العام في البورصة اللامركزية ورفع قيمة توكنها في أعين المستثمرين.

حققت بونفيدا ورايديوم نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها أدت بالفعل إلى إهلاك واجهة المستخدم الأصلية للمبادلة التي طورها فريق سيروم وأصبحت بسرعة الواجهات المفضلة لمجتمع سولانا، حيث تشهد بونفيدا زيادة في عدد الزوار الفريدين وطلبات واجهة برمجة التطبيقات عبر الأربع وعشرين ساعة الماضية.

توفر سيروم أيضًا لأصحاب التوكنات القدرة على مشاركة التوكنات الخاصة بهم لكسب عائد من رسوم التداول على المنصة، كما أن التوكن لديه أيضًا آلية شراء وحرق تساعد بشكل أكبر على تقليل العرض المتداول للمساعدة في زيادة قيمة التوكن.

وقد بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لعملة SRM يوم ٢٤ أبريل، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر سيروم. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لسيروم بسرعة من أدنى مستوى لها عند ٤٩ يوم ٢٣ أبريل إلى أعلى مستوى عند ٦٩ يوم ٢٤ أبريل، قبل ساعتين فقط من بدء السعر في الارتفاع بنسبة ١٣٠٪ خلال اليومين المقبلين.

مع استمرار التمويل اللامركزي في مهده واللاعبين ذوي الأموال الكبيرة الآن فقط يغمسون أصابعهم في قطاع العملات المشفرة، تبدو الشبكات مثل سولانا والبورصات اللامركزية مثل سيروم بمثابة بروتوكولات الجيل التالي التي تساعد على جلب تقنية بلوكتشين إلى الجماهير وتفتح موجة جديدة من نمو النظام البيئي للعملات المشفرة.

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